„Marie Brand“ feiert mit der Folge „Marie Brand und der überwundene Tod“ Jubiläum: Am 2. Februar 2022 läuft die 30. Folge der Krimi-Reihe im ZDF. Darin ermitteln Marie Brand und ihr Kollege Jürgen Simmel in Köln. Der Anästhesist Raimund Weirath wird leblos in der Raucherecke eines Krankenhauses gefunden und weist Spuren einer Schlägerei auf. Doch leider gibt es keine Zeugenaussage..

Um was geht es in der Jubiläumsfolge genau? Wer sind die Darsteller im Cast? Gibt es den Krimi auch als Stream? Vorschau, Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehort – hier findet ihr alle Infos zu „Marie Brand und der überwundene Tod“ im Überblick.

„Marie Brand und der überwundene Tod“: ZDF-Sendetermine

Das ZDF zeigt die neue Folge von „Marie Brand“ am ersten Mittwoch im Februar: Der Sendetermin ist der 02.02.2022 um 20:15 Uhr.

„Marie Brand und der überwundene Tod“: ZDF-Mediathek

Wer nicht bis zur ZDF-Ausstrahlung warten möchte, hat Glück. Die Folge wird bereits am Mittwoch, 26.01.2022, in der Mediathek zu sehen sein. Dort könnt ihr sie im Nachhinein auch noch als Wiederholung streamen.

„Marie Brand und der überwundene Tod“: Handlung

Der berühmte Anästhesist Raimund Weirath wird leblos in der Raucherecke eines Krankenhauses gefunden. An seinem Körper sind Spuren einer Schlägerei zu sehen. Da es keine Zeugen zu diesem Fall gibt, stehen die Ermittler Marie Brand und Jürgen Simmel vor einem komplizierten Fall.

Eine Aussage gibt es jedoch: Florian Groth, der potentielle Nachfolger des Toten, behauptet, dass Raimund Weirath vor einer schwierigen Aufgabe stand. Kurz vor seinem Tod scheiterte eine Narkose bei Jessica, die Tochter des ehemaligen Profiboxers Joe Krämer. Seitdem liegt sie im Koma und wird für hirntot erklärt. Diese tragische Nachricht sollte Weirath der Mutter des Mädchens, Sybille Krämer, überbringen. Ebenso wollte der Anästhesist um die Freigabe einer Organspende bitten.

Marie Brand und Simmel treffen die Mutter im Krankenhaus an und erfahren, dass die Frau nichts von dem Zustand ihrer Tochter weiß. Auf die Frage nach ihrem Mann Joe Krämer gibt sie an, dass dieser ins Gefängnis muss. Doch dort landet er nie und rückt in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Es stellt sich ebenfalls heraus, dass Florian Groth mit dem Ermordeten Weirath ein Streitgespräch hatte, in dem es um Jessica geht. Eine Zeugin meldet sich und berichtet, sie habe einen Mann im weißen Kittel beim Toten gesehen. Jetzt deutet alles auf Groth als Täter hin.

Jedoch liefert die Obduktion des Toten eine Spur: In seiner Luftröhre wurde getrocknete Farbe gefunden. War der Mann im weißen Kittel vielleicht Stefan Fassbender? Der Malermeistert hat vor kurzem ebenfalls eine Tochter verloren und ihre Organe zur Spende freigegeben. Ist eventuell doch er der Mörder? War der weiße Mann im Kittel womöglich gar kein Arzt?

Sybille Krämer will von ihrem Ex-Mann die Wahrheit wissen.

© Foto: ZDF/Guido Engels

„Marie Brand und der überwundene Tod“: Darsteller

Wer die Darsteller der Folge „Marie Brand und der überwundene Tod“ sind, erfahrt ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Marie Brand – Mariele Millowitsch

Jürgen Simmel – Hinnerk Schönemann

Sybille Krämer – Alexandra Finder

Joe Krämer – Stipe Erceg

Petra Fassbender – Dagmar Leesch

Stefan Fassbender – Martin Skoda

Mathilda Fassbender – Paraschiva Dragus

Schwester Hilli – Henriette Richter-Röhl

Dr. Florian Groth – Stephan Bissmeier

Dr. Breitvogel – Rosa Enskat

Alex Daus – Lieke Hoppe

Schwester Cordula – Margaux Tiltmann

Gerda Hahn – Margit Laue

Rudlé – Benjamin Höppner

Yilmaz – Jumin Hoffmann

Burak – Aslan Aslan

Fabia – Dunja Dogmani

„Marie Brand und der überwundene Tod“: Drehort

Fans der Folge fragen sich bestimmt, wo die Dreharbeiten statt fanden. Viel ist leider nicht bekannt, aber was man weiß: Der Drehort war in und rund um Köln.