Der Krimi „Die Toten von Salzburg – Vergeltung“, der am Mittwoch, 26.01.2022 im ZDF zu sehen ist, verspricht Spannung. Neben seinem österreichischen Charme bietet der Film eine Menge Nervenkitzel, denn ein junges Mädchen aus Bayern ist verschwunden. Den Eltern wird ein Video zugespielt, das Böses vermuten lässt...

Doch worum geht es genau? Wann wird der Krimi ausgestrahlt? Sendetermine, Mediathek, Stream, Darsteller und Drehort – alle Infos zur neuen Folge.

„Die Toten von Salzburg – Vergeltung“: Sendetermine

Diese Folge der österreichischen Krimi-Reihe läuft zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Die Erstausstrahlung ist somit der Mittwoch, 26.01.2022, um 20:15 Uhr im ZDF.

„Die Toten von Salzburg – Vergeltung“: Mediathek

sechs Monaten abrufbar. Ihr könnt euch „Die Toten von Salzburg – Vergeltung“ auch auf diese Weise auch als Wiederholung ansehen. Für die unter euch, die es nicht abwarten können, bis der Film im ZDF zu sehen ist, gibt es gute Nachrichten. Der Krimi ist bereits vorab in der Mediathek verfügbar und bis zuabrufbar. Ihr könnt euch „Die Toten von Salzburg – Vergeltung“ auch auf diese Weise auch alsansehen.

„Die Toten von Salzburg – Vergeltung“: Handlung am 26.01.2022

Die Tochter eines Bayrischen „Bier-Königs“ ist verschwunden. Niemand weiß, wo das Mädchen sein könnte und zum ganzen Übel bekommen die Eltern ein Video zugespielt, auf dem ein blutverschmierter Tisch zu sehen ist. Ist Leonie einem Gewaltdelikt zum Opfer geworden?

Für Hauptkommissar Mur bedeutet das, gezwungenermaßen in der Abteilung für Blut- und Gewaltdelikte zu ermitteln. Bald stellt sich jedoch heraus, dass Leonie entführt wurde. Für die Ermittler ein Spiel auf Zeit, denn das Mädchen könnte noch leben. Im Verlauf der Ermittlung, führ die Kommissare der Weg zu Leonies Praktikumsstelle im Hellbrunner Zoo. Das strikte Elite-Gymnasium, das das entführte Mädchen besucht, engagiert sich sozial und unterstützt das Resozialisierungsprojekt für junge „Outlaws“. Die Jagd auf den Kidnappern wird hochdramatisch, denn es stellt sich heraus, dass nicht Geld, sondern Leidenschaft der Schlüssel zur Aufklärung dieses ganz besonderen Falles ist.

Wo steckt Leonie? Wurde sie entführt oder ist bereits Schlimmeres eingetreten?

© Foto: ZDF/Satel Film/ Birgit Probst Photographie

„Die Toten von Salzburg – Vergeltung“: Darsteller am 26.01.2022

Zuschauer fragen sich, wer die Darsteller des Krimis sind. Wer in „Die Toten von Salzburg – Vergeltung“ mitspielt, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Peter Palfinger – Florian Teichtmeister

Hubert Mur – Michael Fitz

Irene Russmeyer – Fanny Krausz

Alfons Seywald – Erwin Steinhauer

Sebastian Palfinger – Simon Hatzl

Simon Wächter – Nikolaus Barton

Richard Wagner – Sebastian Edtbauer

René Kleist – Michael Schönborn

Gerda Höfinger – Muriel Baumeister

Landtagspräsidentin Zirner – Susanne Czepl

Herr Wolfgang – Helmut Bohatsch

Ignaz Höfinger – Martin Feifel

„Die Toten von Salzburg – Vergeltung“: Drehort

Da der Krimi eine österreichische Produktion ist, wurde der Film in Salzburg gedreht. Einige der Drehorte waren unter anderem der Zoo des Schlossparks Hellbrunn in Anif und am Hellbrunner Berg.