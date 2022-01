Anlässlich des 80. Jahrestages der historischen Wannsee-Konferenz zeigt das ZDF im Januar den gleichnamigen Film von Regisseur Matti Geschonneck. „Die Wannseekonferenz“ schildert anhand eines Besprechungsprotokolls das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes, bei dem es um die „Endlösung der Judenfrage“ ging.

Wann läuft der Film im ZDF? Wann geht er in der Mediathek online? Wer sind die Schauspieler im Cast? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Trailer und Besetzung findet ihr hier im Überblick.

„Die Wannseekonferenz“ ZDF: Sendetermine

Der 110-minütige Spielfilm wird Ende Januar 2022 im ZDF ausgestrahlt. Begleitet wird der Film von einer Dokumentation, die direkt im Anschluss ausgestrahlt wird.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

„Die Wannseekonferenz“: Montag, 24.01.2022, um 20:15 Uhr

„Die Wannseekonferenz – Die Dokumentation“: Montag, 24.01.2022, um 22:00 Uhr

„Die Wannseekonferenz“ ZDF: Mediathek

„Die Wannseekonferenz“ könnt ihr nicht nur im Free-TV verfolgen. Den Film gibt es auch in der ZDF-Mediathek – und das sogar schon vor der Ausstrahlung. Ab dem 20. Januar 2022 um 10 Uhr steht er als Stream zur Verfügung.

„Die Wannseekonferenz“ ZDF: Handlung

ZDF erinnert mit dem historischen Film an den 80. Jahrestag der „Wannseekonferenz“, bei der im Jahr 1942 führende Nazis die Ermordung von Millionen Juden koordinierten. Führende Vertreter des NS-Regimes, darunter SS, Reichskanzlei, Ministerien, Polizei und Verwaltung, fanden sich am 20.01.1942 zusammen. Veranstalter der Konferenz war Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, der zu einer „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ eingeladen hatte.

Der 110-minütige Film folgt dem Besprechungsprotokoll Adolf Eichmanns, von dem nur ein Exemplar erhalten ist und das als Schlüsseldokument der Judenvernichtung gilt. In den Stunden dieser Konferenz wurde das größte Verbrechen der Menschheit entschieden: der Holocoaust, bei dem sechs Millionen Juden und Jüdinnen ums Leben kamen.

Dr. Gerhard Klopfer (Fabian Busch, l.) und Friedrich Wilhelm Kritzinger (Thomas Loibl) im Besprechungsraum der „Wannseekonferenz“.

© Foto: ZDF/Julia Terjung

„Die Wannseekonferenz“ ZDF: Trailer

Noch gibt es leider keinen Trailer zum ZDF-Film. Um einen groben Eindruck zu erhalten, worum es geht, könnt ihr aber den Trailer zum Spielfilm „Conspiracy“ aus dem Jahr 2001 anschauen:

Youtube „Die Wannseekonferenz“ – Der Trailer zum Film „Conspiracy“ (2001)

„Die Wannseekonferenz“ ZDF: Darsteller

Spannend ist auch die Besetzung des Filmes. Hier seht ihr die Darsteller im Cast von „Die Wannseekonferenz“:

Rolle – Schauspieler

Reinhard Heydrich – Philipp Hochmair

Adolf Eichmann – Johannes Allmayer

Dr. Eberhard Schöngarth – Maximilian Brückner

Erich Neumann – Matthias Bundschuh

Dr. Gerhard Klopfer – Fabian Busch

Heinrich Müller – Jakob Diehl

Ingeburg Werlemann – Lilli Fichtner

Dr. Wilhelm Stuckart – Godehard Giese

Dr. Alfred Meyer – Peter Jordan

Dr. Roland Freisler – Arnd Klawitter

Dr. Rudolf Lange – Frederic Linkemann

Friedrich Wilhelm Kritzinger – Thomas Loibl

Dr. Josef Bühler – Sascha Nathan

Otto Hofmann – Markus Schleinzer

Martin Luther – Simon Schwarz

Dr. Georg Leibbrandt – Rafael Stachowiak

„Die Wannseekonferenz“: Drehorte

Der Film „Die Wannseekonferenz“ wurde im November und Dezember 2020 in Berlin gedreht. Die Außenaufnahmen wurden am Originalmotiv gedreht: die Villa am Berliner Wannsee, die heute der Sitz der Gedenk- und Bildungsstätte ist. Die Innenaufnahmen entstanden in den Berliner Unionfilm-Studios. Dazu wurden die Innenräume der Villa nach historischem Vorbild nachgebaut und eingerichtet.