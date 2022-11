Zu den großen Mystery-Erfolgen von Netflix gehört die Serie „Manifest“. Die Geschichte um das Flugzeug, das auf mysteriöse Weise vom Radar verschwindet und erst nach fünf Jahren wieder landet, hat die Zuschauer sofort in ihren Bann gezogen. Seit Freitag, 04.11.2022, ist nun der erste Teil von Staffel 4 der Serie auf der Streamingplattform verfügbar. Darin taucht eine rätselhafte Person mit einem Paket auf, das alles, was die Passagiere über den Flug 828 zu wissen glaubten, infrage stellt.

Wann startet Staffel 4, Teil 1 auf Netflix?

Die vierte Staffel von „Manifest“ wird in zwei Hälften veröffentlicht. Der erste Teil ist am Freitag, 4. November 2022, an den Start gegangen. Dieser Termin steht übrigens im direkten Zusammenhang mit der Handlung der Serie.

Wie die meisten Neustarts war auch der erste Teil von Staffel 4 am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Wann ist der Release von Staffel 4, Teil 2?

Neugierige Fans können es gar nicht abwarten, bis auch die restlichen Folgen der vierten Staffel online sind. Doch sie müssen sich leider noch gedulden. Denn mit Teil 2 ist erst Anfang 2023 zu rechnen.

„Manifest“: Wie viele Folgen hat Staffel 4?

Die vierte Staffel umfasst 20 Folgen. Diese sind gleichermaßen auf die beiden Teile aufgeteilt, sodass Teil 1 aus zehn Folgen besteht. Insgesamt handelt es sich um die Staffel mit den meisten Folgen.

Worum geht es in Staffel 4?

Die dritte Staffel endet mit nicht nur einem, sondern gleich mehreren Cliffhangern. Ist Grace tot? Wieso ist Cal plötzlich so alt? Wo ist Eden? Kommen die Visionen der Passagiere wirklich von Gott? Seitdem das Flugzeug 828 2018 plötzlich verschwunden und aus dem Nichts wieder aufgetaucht ist, ist viel passiert. Nun befinden wir uns schon im Jahr 2024 und kommen somit dem Todesdatum der Passagiere immer näher – 02.06.2024. Zeke hat seinen Todestermin überlebt, doch wie schafft es der Rest?

Nachdem seine Frau Grace in den Armen seines fünf Jahre gealterten Sohnes gestorben und sein Kind Eden von Angelina entführt wurde, verliert Ben Stone die Nerven. Noch immer sucht er ohne Erfolg nach Eden. Die Position als Co-Captain des Rettungsboots hat er mittlerweile aufgegeben. Die restlichen Passagiere stehen nun schließlich unter ständiger Überwachung der Regierung. Seine Schwester Michaela gibt jedoch nicht auf. Zusammen mit Zeke, Jared, Saanvi, Cal und Olive versucht sie alles, um die Passagiere vor dem Tod zu retten. Eines Tages stößt sie bei einer Suche nach Hinweisen auf einen stöhnenden Mann, welcher zwischen Containern liegt. Der mysteriöse Mann trägt ein Tattoo auf dem Arm mit dem Schriftzug „Stone 828“. Außerdem möchte er Cal ein Paket übergeben. Der Inhalt verändert alles, was die Passagiere bisher glaubten. Ihnen wird bewusst, dass sie eigentlich nichts über den Flug wissen. Ihnen ist jedoch auch klar, dass der Schlüssel zum Lösen des Rätsels um Flug 828 in diesem Paket liegt.

In der vierten Staffel von „Manifest“ geht das Rätsel um Flug 828 weiter.

© Foto: Netflix / Scott McDermott

Der Episodenguide zu „Manifest“ Staffel 4, Teil 1

Was in den einzelnen Folgen von Staffel 4, Teil 1 passiert, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1: „Der Kirschblütenregen“

Bei ihren Ermittlungen zu einer Berufung stößt Michaela auf einen blinden Passagier. Ben hält an seiner Überzeugung fest. Cal kommt für eine neue Spur aus seinem Versteck.

Folge 2: „Die Blackbox“

Saanvi ist von Stimmen aus der schwarzen Box ergriffen. Cal erschleicht sich einen Besuch bei Henry, der in Gewahrsam ist. Ben bittet während eines Podcasts um Hilfe.

Folge 3: „Der Co-Pilot“

Cal will seine Wunde verstehen lernen. Michaela folgt einer Vision zum Co-Piloten Amuta des Fluges 828, der Licht ins Dunkel bringt. Ben hat eine emotionale Begegnung.

Folge 4: „Die Antwort“

Eine gemeinsame Berufung bringt Michaela und Kyle aus herzzerreißendem Grund zusammen. Eagan hat wertvolle Informationen für Ben, die jedoch ihren Preis haben.

Folge 5: „Der Alleingang“

Michaela, Vance, Jared und Zekes Suche nach Ben auf dem Gelände hat eine heikle Konfrontation – und ein göttliches Wunder – zur Folge.

Folge 6: „Die Kugeln“

Während Cal ein Geheimnis hütet, haben alle mit Veränderungen zu kämpfen. Eagan verfolgt seine eigene Mission. Michaela enthüllt einen tragischen Mord.

Folge 7: „Das Date“

Nach dem Fund einer weiteren Leiche jagen Michaela und Jared einen Serienkiller. Cal hat ein Date. Zeke stellt sich Dämonen aus seiner Vergangenheit.

Folge 8: „Die Berufung“

Cal steckt in der Klemme und will seinen Namen reinwaschen. Die Suche nach dem Mörder dauert an. Ein Freiwilliger gibt sich wohl oder übel als Saanvis Versuchskaninchen her.

Folge 9: „Der Kompass“

Die Party von Michaela und Zeke wird von einer rätselhaften Vision erschüttert. Cal und Ben erhalten schockierende Neuigkeiten. Michaela, Saanvi und Eagan suchen den Omega-Saphir.

Folge 10: „Die Entscheidung“

Die Stones setzen ihre Suche nach dem Omega-Saphir fort. Ben schöpft Hoffnung aus einer Berufung, die ihm ein schönes Wiedersehen beschert. Zeke steht vor einer schwierigen Wahl.

Das ist der Trailer zu Staffel 4 von „Manifest“

Worauf sich die Fans der Serie im ersten Teil von Staffel 4 einstellen dürfen, zeigt der offizielle Trailer.

Die Besetzung von Staffel 4 im Überblick

Der Cast der vierten Staffel „Manifest“ holt einige bekannte Gesichter aus den vorherigen Staffeln zurück. Die Schauspielerin Athena Karkanis ist jedoch nicht mehr im Cast, da ihr Charakter Grace gestorben ist. Cal wird nicht mehr von Jack Messina, sondern von Ty Doran gespielt, da die Figur in der vierten Staffel um fünf Jahre gealtert ist. Jack Messina wird jedoch noch für Rückblenden eingesetzt. Hier findet ihr den Cast von Staffel 4 auf einen Blick.

Rolle – Darsteller

Michaela Stone – Melissa Roxburgh

Ben Stone – Josh Dallas

Jared Vasquez – J.R. Ramirez

Zeke Landon – Matt Long

Dr. Saanvi Bahl – Parveen Kaur

Cal Stone – Ty Doran

Olive Stone – Luna Blaise

Angelina Meyer – Holly Taylor

Robert Vance – Daryl Edwards

„Manifest“: Gibt es Staffel 5?