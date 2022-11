Ein Flugzeug, das über fünf Jahre spurlos verschwindet und dann plötzlich wieder auftaucht – inklusive lebender Passagiere: Die Mystery-Serie „Manifest“ auf Netflix hat es gewaltig in sich. Am 04. November 2022 erschien der erste Teil der vierten Staffel auf Netflix. Darin bekommen die Passagiere mysteriöse Visionen und finden heraus, dass sie alle am 2. Juni 2024 sterben werden. Außerdem wird ihnen klar, dass die Lösung zum Flug in einem Paket liegt. Bei diesem Ende wird die Frage nach einer Fortsetzung laut und somit fragen sich die Fans: Wird es eine fünfte Staffel geben?

Wurde Staffel 5 bereits angekündigt? Worum könnte es gehen? Wer spielt mit? Alles, was wir bisher wissen, verraten wir euch in diesem Artikel.

Gibt es „Manifest“ Staffel 5 auf Netflix?

Gerade erst wurde die vierte Staffel der Mystery-Serie „Manifest“ auf Netflix veröffentlicht. Die Zuschauer fragen sich jedoch bereits, ob und wann eine Staffel 5 folgen wird.

„Manifest“ lief ursprünglich auf dem Sender NBC und wurde für sechs Staffeln ausgelegt. Da die Zuschauerquote nicht zufriedenstellend war, setzte der Sender die Serie ab, und Netflix übernahm sie sozusagen. Beim Streamingdienst sollte sie ursprünglich nach der dritten Staffel eingestellt werden. Doch nachdem sich die Serie Anfang 2022 lange in den Top 10 hielt und sogar zeitweise die Horror-Serie „Stranger Things“ überholte, bestellte Netflix überraschend Staffel 4. Ob diese das Ende ist oder ob die Serie noch einmal in die Verlängerung geht, ist aktuell leider nicht bekannt. Sobald es News zu einer möglichen Staffel 5 gibt, erfahrt ihr sie hier.

„Manifest“ Staffel 5: Wie geht es weiter?

Michaela, Zeke, Jared, Saanvi, Cal und Olive versuchen, die restlichen Passagiere vor dem Tod zu retten, denn sie alle bekommen diese eine mysteriöse Vision: Am 02.06.2024 werden alle sterben. Auf der Suche nach Hinweisen stoßen sie auf einen Mann, der ein Tattoo mit der Aufschrift „Stone 828“ trägt. Dieser möchte Cal ein Paket übergeben, dessen Inhalt alles verändert, was die Passagiere bisher glaubten.

Da die letzten zehn Folgen der vierten Staffel von „Manifest“ wahrscheinlich erst Anfang 2023 veröffentlicht werden, und eine Fortsetzung auch noch nicht bestätigt ist, gibt es derzeit noch keine Infos zu einer möglichen Handlung. Der Schlüssel zum Lösen des Rätsels um Flug 828 liegt jedoch in dem besagten Paket, sodass noch einige Fragen offen bleiben...

Gibt es einen Trailer zu „Manifest“ Staffel 5?

Neugierige Fans hätten sicher schon gerne einen Vorgeschmack auf eine mögliche fünfte Staffel. Da jedoch noch nicht sicher ist, ob diese überhaupt produziert wird, gibt es auch noch keinen Trailer.

„Manifest“ Staffel 5: Besetzung schon bekannt?

Die Hauptbesetzung von „Manifest“ blieb über Jahre hinweg dieselbe. Ob das für eine weitere Fortsetzung auch gelten würde, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

Hier seht ihr zumindest die aktuelle Besetzung im Überblick: