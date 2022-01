Nach einer Woche Fußball-bedingter Pause wird an diesem Abend im Ersten wieder diskutiert: Moderatorin Sandra Maischberger lädt auch am 26.01.2022 verschiedene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien in ihre Talk-Sendung „Maischberger. Die Woche“ ein.

Über was wird heute gesprochen? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Themen, Gäste, Wiederholung, Mediathek, Faktencheck und Podcast – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Maischberger“ heute: Thema am 26.01.2022

In der neuen Ausgabe von „Maischberger. Die Woche“ geht es am 26.01.2022 um gleich drei aktuelle Themen, die Deutschland beschäftigen.

Die Omikron-Variante und die Impfpflicht

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche

„Maischberger“ heute: Gäste am 26.01.2022

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Welche Gäste am 26.01.2022 im Studio dabei sind, seht ihr hier:

Katrin Göring-Eckardt (B‘90/Grüne, Bundestagsvizepräsidentin)

(B‘90/Grüne, Bundestagsvizepräsidentin) Sahra Wagenknecht (Die Linke, Bundestagsabgeordnete)

(Die Linke, Bundestagsabgeordnete) Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses)

(FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses) Caren Miosga (ARD)

(ARD) Melanie Amann („Der Spiegel“)

(„Der Spiegel“) Robin Alexander („Die Welt“)

„Maischberger. Die Woche“: Sendetermine und Wiederholung

Die neue Folge von „Maischberger. Die Woche“ läuft am 26. Januar 2022 um 22:50 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

26.01.2022 um 23:05 Uhr im Ersten

27.01.2022 um 00:25 Uhr im WDR

27.01.2022 um 03:30 Uhr im Ersten

27.01.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

28.01.2022 um 00:50 Uhr auf 3sat

„Maischberger. Die Woche“: Mediathek

„Maischberger. Die Woche" im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen.

„Maischberger. Die Woche“: Faktencheck

Daher checkt das Team von „Maischberger. Die Woche" im Anschluss nochmal genau und beantwortet im Faktencheck Fragen oder klärt über Behauptungen auf. Die Antworten gibt es jeweils nach der Sendung auf der Homepage des Formats.

