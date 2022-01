Die Woche startet auch an diesem Montag mit einer neuen Diskussionsrunde im Ersten: Frank Plasberg lädt am 24.01.2022 um 21 Uhr wieder verschiedene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Studio von „Hart aber fair“ ein. Nach Wochen voller Corona rückt in dieser Ausgabe ein anderes Thema in den Vordergrund: die Strom- und Gaspreise in diesem Winter.

Worum geht es in der aktuellen Ausgabe? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek, Gästebuch und Faktencheck – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 24.01.22

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 24.01.2022 um das Thema: „Zu Hause warm und hell: Wer kann sich diese Energiepreise noch leisten?“.

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 24.01.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 24.01.2022 mittlerweile bekannt gegeben.

Tilman Kuban (CDU, Bundestagsabgeordneter; Bundesvorsitzender Junge Union)

(CDU, Bundestagsabgeordneter; Bundesvorsitzender Junge Union) Jürgen Trittin (B‘90/Grüne, Bundestagsabgeordneter, 1998-2005 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)

(B‘90/Grüne, Bundestagsabgeordneter, 1998-2005 Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) Harald Lesch (Professor für Theoretische Astrophysik an der Uni München; ZDF-Wissenschaftsmoderator)

(Professor für Theoretische Astrophysik an der Uni München; ZDF-Wissenschaftsmoderator) Kerstin Andreae (Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW)

(Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW) Wolfram Weimer (Publizist und Verleger)

(Publizist und Verleger) Christina Wallraf (Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW)

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 24.01.22

Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Die Zuschauer von „Hart aber fair" können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Faktencheck zum 24.01.22

Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher checkt „Hart aber fair" im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders.

Somit folgt der Faktencheck für die Sendung den 24.01.2022 am Dienstag, 25.01.2022.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 24. Januar 2022 live um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

24.01.2022 um 21:00 Uhr auf Das Erste

25.01.2022 um 02:15 Uhr auf Das Erste

25.01.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

26.01.2022 um 01:40 Uhr auf 3sat

„Hart aber fair“: Mediathek