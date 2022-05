Im Rahmen des „FilmMittwoch“ im Ersten läuft am 25.05.2022 der Spielfilm „Männertreu“. Der Film handelt von Georg Sahl, welcher das Angebot bekommt Bundespräsident zu werden. Doch seine Frau, die erfolgreiche Scheidungsanwältin Franziska, hat keine Lust als „First Lady“ nur noch repräsentativ tätig zu sein. Zudem geraten sowohl seine Karriere seine Ehe ordentlich ins Wanken, als seine Geliebte einen Unfall hat und dieser mit ihm in Zusammenhang gebracht wird...

„Männertreu“: Sendetermine und Sendezeit

Der ARD-Film „Männertreu“ läuft am Donnerstag, 25.05.2022, um zur Primetime. Die Erstausstrahlung des 90-minütigen Spielfilms im Ersten, war bereits im Jahr 2014.

Mittwoch, 25.05.2022 um 20:15 Uhr

Donnerstag, 26.05.2022 um 00:25 Uhr

„Männertreu“: ARD-Mediathek

Wer den Film im TV verpasst hat und ihn dennoch ansehen möchte, hat Glück: „Männertreu“ ist nach der Ausstrahlung am Mittwoch, 25.05.2022 in der ARD-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film bis zu drei Monate nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

„Männertreu“: Handlung am 25.05.2022

Georg Sahl zählt zu den letzten großen Zeitungsverlegern mit liberal-konservativen Qualitätsansprüchen. Er lebt zusammen mit seiner Frau Franziska, einer erfolgreichen Scheidungsanwältin in Frankfurt. Von der Frankfurter Oberbürgermeisterin Hildegard Becker bekommt er das Angebot unterbreitet, Bundespräsident zu werden. Das Leben des Ehepaars würde sich durch diese Position stark verändern. Vor allem seine Frau kann sich mit dem Gedanken, als „First Lady“ nur noch repräsentativ tätig zu sein, nicht anfreunden.

Was sie zunächst noch nicht weiß, ist, dass Georg mit einer Volontärin seiner Zeitung, den „Frankfurter Nachrichten“, ein Verhältnis hat. Nina, wie die Geliebte heißt, ist ebenfalls bewusst, dass sich die Beziehung zu Georg mit dem Status des Bundespräsidenten verändern wird. Als der angehende Bundespräsident zu einer TV-Talkshow nach Hamburg eingeladen wird, nimmt das Chaos seinen Lauf: Nina reist ihm bis ins Hotel hinterher und wird nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihm auf der Straße angefahren und schwer verletzt. Georg ist mit der Situation und seinen Emotionen so überfordert, dass er seine Frau anruft und ihr alles beichtet. Franziska macht sich daraufhin sofort auf den Weg und versucht jegliche Verbindungen zwischen dem Unfall und Georgs Aufenthalt in Hamburg zu kappen. Allerdings vergebens, wodurch die weitere Karriere des Zeitungsverlegers am seidenen Faden hängt...

„Männertreu“: Darsteller am 25.05.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast von „Männertreu“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Georg Sahl – Matthias Brandt

Franziska Sahl – Suzanne von Borsody

Thomas Sahl – Maxim Mehmet

Judith Sahl – Lisa Hagmeister

Nina – Peri Baumeister

Helen – Claudia Michelsen

Hildegard Becker – Margarita Broich

Loebmann – Ronald Kukulies

Rebensburg – Philipp Hochmair

Stein – Nico Holonics

Gärtner Heinrich – Bohdan-Artur Swiderski

„Männertreu“: Drehort

Die Dreharbeiten von „Männertreu“ fanden im April und Mai 2013 statt. Gedreht wurde dabei in Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden und Aarbergen.