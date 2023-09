11. September 2023 öffnet „Love Island“ auf RTL2 wieder die Pforten und die unterschiedlichsten Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in die tropische Villa. Unter der heißen Sonne Griechenlands begeben sie sich auf die Suche nach der Liebe. Einer der Ray aus Hamburg in der achten Staffel der Dating-Show. Amöffnetaufwieder die Pforten und die unterschiedlichsten Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in die tropische Villa. Unter der heißen Sonne Griechenlands begeben sie sich auf die Suche nach der Liebe. Einer der Teilnehmer istin derder Dating-Show.

„Spontan, kommunikativ, offen“, so beschreibt er sich selbst. Doch wie alt ist er? Wie sieht seine Traumfrau aus? Was war seine bedeutendste Entscheidung im Leben? Alles, was ihr über den Hamburger wissen müsst, erfahrt ihr hier im Porträt.

„Love Island“-Ray im Steckbrief

Die wichtigen Infos über Ray gibt es hier im Überblick:

Name : Ray

: Ray Alter : 26

: 26 Sternzeichen : Stier

: Stier Größe : 1,84 m

: 1,84 m Wohnort : Hamburg

: Hamburg Beruf : Student (Int. Business), Barkeeper

: Student (Int. Business), Barkeeper Instagram: superblackboi

So tickt Ray

Ray ist 26 Jahre alt und wohnt in Hamburg. Aktuell studiert er dual International Business und arbeitet nebenher als Barkeeper. In seiner Freizeit geht er gern ins Gym und boxt. Er interessiert sich auch für Mode.

Das ist Rays Traumfrau

Bei dem Aussehen hat Ray klare Vorstellungen: Da er sich selbst fit hält und Sport treibt, hat er denselben Anspruch an seine Zukünftige. Sie soll helle Augen und Haut haben und natürlich sein. Doch auch auf die inneren Werte gibt Ray etwas: Für ihn sind Ehrlichkeit und Loyalität wichtig. Auch die Art und Weise, wie die Partnerin über einen spricht, liegt ihm am Herzen. Das Schönste an einer Beziehung ist vor allem für ihn, wenn man füreinander da ist – egal ob in schlechten oder in guten Zeiten.

Darum nimmt Ray an „Love Island“ teil

Fünf Jahre ist seine letzte richtige Beziehung her. Seitdem gab es zwar immer wieder Beziehungsversuche, aber die endeten meistens nach sechs Monaten. Da One-Night-Stands nicht ganz sein Fall sind und er lieber mit einer Frau vibet, hat er sich entschlossen, an „Love Island“ teilzunehmen. Sollte er da auf seine Traumfrau treffen, dann hat er bereits gesagt, dass er schnell körperlich wird. Vorausgesetzt, dass es sie natürlich möchte. Denn er weiß selbst, dass er oft nicht der Typ Mann ist für seinen Typ Frau. Aber er ist selbstsicher, denn er weiß, welche Qualitäten er mitbringt: Wenn sie mit ihm im Bett war, dann ändern die Frauen oft ihre Meinung. Doch was, wenn sie an einem anderen Interesse hat? Da erhebt er zumindest Anspruch auf Ehrlichkeit, denn sie sollte „auf jeden Fall ansprechen, wenn sie einen anderen interessant findet“.

Wer die anderen Kandidaten und Kandidatinnen von „Love Island" sind, erfahrt ihr im Islander-Überblick.

Das war Rays größte Entscheidung im Leben

Er musste sich vor einigen Jahren entscheiden: Bleibt er in Kenia oder zieht er nach Deutschland? Es war eine Wahl zwischen dem Leben mit seiner Mutter oder mit seinem leiblichen Vater. Er entschied sich für das Leben mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in Deutschland, worüber er heute noch sehr glücklich ist.

Hat Ray einen Instagram-Account?

Ray hat einen öffentlichen, aber nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm vor dem Start von „Love Island“ 2023 rund 3.500 Fans (Stand: September 2023). Dies sollte sich jedoch im Laufe der Show ändern. Mit seinen Followern teilt er Einblicke in sein Leben mit Dating- und Lebenstipps.