„Love Island“ ist aktuell auf RTL2 in vollem Gange. Die ersten Celine aus Wuppertal kommt als Granate dazu. Die Datingshowist aktuell auf RTL2 in vollem Gange. Die ersten Single-Männer und -Frauen sind gemeinsam in eine Villa in Griechenland gezogen, in der Hoffnung ihren Traumpartner zu finden. Doch immer wieder kommen neue Kandidaten dazu, die die bestehenden Couples wieder aufmischen. Auchkommt als Granate dazu.

Als spontan, offen und witzig würde sich die 24-jährige Lehramtsstudentin beschreiben. Was die Gründe für ihre letzte Trennung waren und auf welchen Islander sie ein Auge geworfen hat, lest ihr hier im Porträt.

„Love Island“-Celine im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Celine auf einen Blick:

Name: Celine

Celine Alter: 24

24 Beruf: Lehramtsstudentin

Lehramtsstudentin Wohnort: Wuppertal

Wuppertal Single seit: ca. acht Monaten

ca. acht Monaten Instagram: la_celine

So tickt Celine

Celine ist 24 Jahre alt und ist gerade von München nach Wuppertal gezogen. Den Umzug beschloss sie innerhalb von 24 Stunden kurzerhand aus dem Bauch heraus: Als Anlass reichte eine Wohnungsanzeige auf Instagram. Beruflich ist sie aktuell als Lehramtsstudentin tätig. Die Berufswahl kommt nicht von ungefähr, denn Celine liebt Kinder. Ihre Vorstellung von der perfekten Zukunft: keine finanziellen Sorgen, drei Kinder und glücklich sein mit ihrem Mann. Bisher wollte es mit der Liebe jedoch nicht so recht klappen: Vor ihrer Teilnahme an „Love Island“ 2023 war die Single-Lady auf unterschiedlichen Dating-Plattformen aktiv. Doch die sind nicht ihr Ding – weshalb sie jetzt bei der RTL2-Show teilnimmt. In die Villa zieht sie nicht, um Freunde zu finden, sondern für die Liebe.

Celine war krankhaft eifersüchtig

Die Single-Lady gibt offen zu, dass sie in früheren Beziehungen ein Problem mit Eifersucht hatte. Heute hat sie das allerdings nach eigener Aussage besser im Griff. Entspannt ist sie in Beziehungen aber nach wie vor nicht.

Darauf steht Celine bei Männern

Celine mag Südländer, ist bei der Optik ihres Datepartners aber nicht auf einen speziellen Typ fokussiert. Allerdings sollte der Single sportlich sein und ein schönes Lächeln auf den Lippen haben. Wenn die beiden dann noch denselben Vibe haben und sich flirty Blicke zu werfen, ist es um sie geschehen. In der Villa hat sie ein Auge auf Luca geworfen, Leon findet sie aber ebenfalls interessant.

Celine ist ein Beziehungsmensch

In der Vergangenheit hatte Celine drei Beziehungen, ihre letzte war eine On-Off-Beziehung. Vor der endgültigen Trennung im Januar 2023 waren Celine und ihr Exfreund zweimal jeweils neun Monate zusammen. An Beziehungen schätzt Celine, das man alles gemeinsam erleben kann: egal ob Action oder Chillen.

One-Night-Stands hatte Celine zwar schon, die sind aber nicht ihr Ding. Der letzte ONS ist einige Jahre her.

Das turnt Celine ab

Rauchende Datepartner gehen für Celine gar nicht. Ihr sind schöne Zähne wichtig und sollte ihr Angebeteter sich als Fußballer herausstellen, sieht es für ihn düster aus. Im echten Leben lässt Celine dann gerne auch mal Chats unbeantwortet.

Celine wird gerne erobert

Normalerweise macht Celine nicht gerne den ersten Schritt beim Kennenlernen. Bei „Love Island“ 2023 muss sie als Granate aber in den Angriff übergehen. Ihre Taktik: Klares Interesse zeigen und dann auf die Initiative des Single-Mannes warten. Ob dieser Plan aufgehen wird? Zum Glück hat Celine die Erfahrung gemacht, mit ihrem Blick Männer in den Bann ziehen zu können ...

Wie heißt Celines Instagram-Account?