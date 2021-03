Der Countdown läuft: Heute startet „Love Island“ 2021 auf RTL2. Die interaktive Datingshow geht in diesem Jahr bereits in die fünfte Runde. Um 20:15 Uhr präsentiert Moderatorin Jana Ina Zarrella die Auftaktfolge erstmals in der Geschichte der Show auf Teneriffa.

Was die Zuschauer in Folge 1 erwartet, wer die ersten Kandidaten sind und wie der neue Drehort aussieht, erfahrt ihr in dieser Vorschau.

Folge 1 heute: Start, Uhrzeit, Stream

Die erste Folge von „Love Island“ läuft am Montag, 08.03.2021, bereits um 20:15 Uhr auf RTL2 sowie im Stream auf TVNow.

„Love Island“ 2021 Vorschau: Das passiert in Folge 1

Zum Start der neuen Staffel werden die neuen Kandidaten vorgestellt. Die elf Frauen und Männer ziehen in die neue Villa auf Teneriffa. Dort lernen sie sich erstmals kennen. Duch den Abend führt wie gewohnt Moderatorin Jana Ina Zarrella.

„Love Island“ heute: Kandidaten in Folge 1

Auch in diesem Jahr geht es bei „Love Island“ wieder um „Heiße Flirts und wahre Liebe“. Neue abenteuerlustige Frauen und Männer machen den Anfang.

Das sind die elf Kandidatinnen und Kandidaten in Folge 1:

„Love Island“ Drehort: Neue Villa auf Teneriffa in Folge 1

In der Auftaktfolge werden nicht nur die neuen Kandidaten vorgestsellt. Zum ersten Mal in der „Love Island“-Geschichte dürfen sich die Zuschauer auf einen neuen Drehort freuen: 2021 findet die Produktion auf Teneriffa statt. Infinity-Pool, Wellness-Bereich, großer Garten, Private Suite, Ankleidezimmer und Außenküche – in der luxuriösen Villa wird es den Kandidaten an nichts fehlen.

Im Außenbereich der Villa können die Kandidaten relaxen und Spaß haben.

© Foto: RTLZWEI / Paris Tsitsos

Das sind die Schlafzimmer der Frauen und Männer von „Love Island“ 2021.

© Foto: RTLZWEI / Paris Tsitsos