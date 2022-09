Die zwei anstehenden Spiele in der Nations League gegenam Freitag in Leipzig und im Londoner Wembley-Stadion gegenseine „ganz wichtige“ Duelle, eine „Art Standortbestimmung“: „Der Bundestrainer wird vielleicht noch das eine oder andere probieren, obwohl ich denke, dass die Stammformation auf acht, neun Positionen klar ist und sich hauptsächlich aus einem Bayern-Block ergeben wird“, sagte der frühere Bayern-Kapitän.

Mit Überraschungen in Bezug auf denvon Bundestrainer Hansi Flick rechnet Matthäus nicht. „Ich würde nicht sagen, dass die Tür bei Hansi Flick schon komplett zu ist, aber einen Spieler, der da noch überraschend in den Kader rutscht, sehe ich nicht. Ganz im Gegenteil: Dadurch, dass die Auswahl an Kandidaten sehr groß ist, wird es einige Spieler geben, die enttäuscht sein werden, weil sie nicht mit zur WM fahren dürfen - und das trotz eines Kaders von 26 Spielern“, meinte der 61-Jährige. Er hofft, dass Bayer Leverkusens Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss noch rechtzeitig fit für das WM-Turnier vom 20. November bis 18. Dezember wird.