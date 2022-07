Lisha und Lou haben sich in den letzten Jahren einen echten Namen auf YouTube gemacht. Auf der Plattform posten sie hauptsächlich Videos aus ihrem Alltag. Nebenbei sind die beiden jedoch auch als Influencer auf Instagram aktiv, wo sie ihren Fans Einblicke in ihr Privatleben gewähren. Im Juni 2022 nimmt das Paar nun an den neuen Folgen von „Das perfekte Promi Dinner“ teil.

Haben sie Kinder ?

? Wie hoch ist ihr Vermögen ?

? Wie heißt ihr Instagram-Account?

Wir haben Lisha und Lou genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrer Auswanderung nach Mallorca findet ihr hier.

Lisha & Lou im Steckbrief: Alter, echte Namen, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu den YouTubern im Überblick:

Bürgerliche Namen: unbekannt

unbekannt Künstlernamen: Lisha & Lou Savage

Lisha & Lou Savage Beruf: YouTuber, Influencer

YouTuber, Influencer Geburtstag: 23. Juni 1986 / unbekannt

23. Juni 1986 / unbekannt Alter: 36 Jahre / unbekannt

36 Jahre / unbekannt Sternzeichen: Krebs / unbekannt

Krebs / unbekannt Größe: 1,70 m / 1,75 m

1,70 m / 1,75 m Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Mallorca

Mallorca Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: keine

keine Instagram: lishaandlou_the_originals

Lisha & Lou nehmen an „Das perfekte Promi Dinner“ 2022 teil

Lange zeigte Vox keine neuen Ausgaben von „Das perfekte Promi Dinner“ mehr. Jetzt kehrt die Kochshow im Juni 2022 mit vier neuen Folgen zurück. Auch die YouTuber Lisha und Lou nehmen an der Neuauflage teil und laden deshalb drei weitere Promi-Paare zu sich nach Hause ein, um für sie ein 3-Gänge-Menü aus Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch zu zaubern. Nachdem alle vier Teams ihr Menü präsentiert haben, müssen sich die Gäste entscheiden, welches Menü am besten war und wo sie sich am wohlsten gefühlt haben. Der Teilnehmer, der am Ende die meisten Punkte hat, erhält 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Des Weiteren gewähren Lisha und Lou während der privaten Dinnerparty ganz persönliche Einblicke in ihr Leben.

Lisha & Lou: Beziehung und Kinder

Lisha und Lou lernten sich im Jahr 2010 kennen und lieben. Acht Jahre später heiratete das Paar schließlich standesamtlich. Sowohl ihre Verlobung als auch ihre standesamtliche Trauung dokumentierten die beiden und teilten sie mit ihren Fans. Eine große Hochzeitsfeier sollte daraufhin im Sommer 2021 stattfinden, wurde schlussendlich jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Lisha und Lou haben aktuell keine Kinder, dafür bezeichnen sie jedoch ihre beiden Chihuahuas Lennox und Rolex als ihre „Babys“.

Lisha & Lou sind nach Mallorca ausgewandert

Sowohl Lisha als auch Lou sind in Berlin geboren und aufgewachsen. Im Jahr 2021 beschloss das Paar schließlich nach Mallorca auszuwandern. Um ganz sicherzugehen, dass dies die richtige Entscheidung war, wohnten sie zunächst als Probe auf der Insel. „Ein paar Wochen im Frühling 2020, dann im Sommer, Herbst und im Winter, bis wir das Gefühl hatten, dass es die richtige Entscheidung ist“, erklärte Lisha gegenüber dem „Mallorca Magazin“. „Man ist halt weit weg von der Familie, aber letztendlich haben wir es dann einfach gemacht und da war es dann doch eine Bauchentscheidung“, fügte sie daraufhin hinzu. Den Umzug hat das Paar dann etwa ein Jahr geplant. Anschließend haben sie nur das Nötigste von ihrem Hab und Gut aus Deutschland zusammengepackt, den Rest haben sie vor Ort im Internet bestellt. Aufgrund des Bekanntheitsgrades des Paares wurde ihr Umzug außerdem von dem Fernsehteam von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ begleitet.

Lisha & Lou: Videos auf YouTube

Lisha und Lou haben sich in den letzten Jahren einen echten Namen auf YouTube gemacht. Das Paar veröffentlicht seit März 2014 Videos auf der Plattform und hat aktuell 405.000 Abonnenten (Stand: 28.06.2022). Auf ihrem YouTube-Kanal posten sie hauptsächlich Videos rund um Fitness, Lifestyle, Beauty und Fashion. Sie gewähren ihren Fans jedoch auch Einblicke in ihren Alltag oder reagieren auf Rap-Musik-Neuveröffentlichungen.

Lisha & Lou waren bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2020

Im Sommer 2020 nahmen Lisha und Lou an der fünften Staffel der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil. Aufgrund zahlreicher Mobbing-Vorwürfe und Schimpftiraden sorgte das Paar darin für viel Gesprächsstoff, kämpfte sich jedoch trotzdem bis ins Finale. Dort verloren sie im zweiten Spiel gegen Diana Herold und ihren Ehemann Michael Tomaschautzki sowie gegen Caro und Andreas Robens, sodass das Paar letztlich den dritten Platz belegte.

Lisha & Lou auf Instagram

Lisha und Lou haben einen gemeinsamen, öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform haben sie aktuell rund 509.000 Follower (Stand: 28.06.2022). Dort posten sie hauptsächlich Paar-Fotos und Bilder aus ihrem Privatleben.

Lisha & Lou: Vermögen

Durch ihre jahrelange Karriere als YouTuber und Influencer konnten Lisha und Lou wohl ein beachtliches Vermögen anhäufen. Es gibt aktuell jedoch keine genauen Angaben darüber, wie hoch ihr Vermögen ist. 2021 erzählte das Paar jedoch im Interview mit RTL, dass sie sich ein Pferd für 100.000 Euro gekauft haben...