„O‘zapft is“, heißt es nicht nur aus München – auch in Mainz herrscht an diesem Sonntag Oktoberfest-Stimmung. Der ZDF-Fernsehgarten bringt ab 12 Uhr die Wiesn in euer Wohnzimmer.

Oktoberfest-Fernsehgarten: Das sind die Gäste

die Draufgänger, Münchner Zwietracht, Mountain Crew, Königlich Bayrisches Vollgas Orchester, D’Hundskrippln, voXXclub und Max Weidner. Andrea Kiewel begrüßt am Mainzer Lerchenberg zahlreiche Gäste der Lederhosen- und Dirndl-Welt. Mit dabei sind unter anderem

Fernsehgarten verlässt Mainz und zieht für zwei Shows nach Hamburg

Die Show aus Mainz wird die letzte in diesem Jahr sein. Ab Oktober zieht der ZDF-Fernsehgarten in den hohen Norden – und zwar nach Hamburg. Am 1. und 8. Oktober werden zwei Shows aus St. Pauli gezeigt. Beide Sendungen sind bereits ausverkauft.

