Alles Playback, oder was? Genau diese Frage stellen sich sicherlich viele Zuschauer, wenn sie sonntags im Dabei fällt auf, dass fast immer Playback gesungen wird. Warum? Genau diese Frage stellen sich sicherlich viele Zuschauer, wenn sie sonntags im ZDF-Fernsehgarten einschalten. Woche für Woche treten in Andrea Kiewels Show Stars aus der deutschen Pop- und Schlagerwelt auf.

„Die machen keine Live-Musik“

„Ich weiß gar nicht, ob die Leute das wissen. (…) Die machen keine Live-Musik“, erzählte sie vor kurzem Dass im ZDF-Fernsehgarten so gut wie nie live gesungen wird, hat jüngst Ex-DSDS-Jurorin Leony verraten., erzählte sie vor kurzem im Interview mit „Antenne Niedersachsen“

Playback im ZDF-Fernsehgarten: Das ist der Grund

Warum wird im ZDF-Fernsehgarten so gut wie immer Playback gesungen? Wie eine ZDF-Sprecherin swp.de verrät, hat das organisatorische und technische Gründe: „Für die Probe eines Takes stehen uns durchschnittlich 15 Minuten zur Verfügung, bei 12 bis 13 Showacts pro Sendung. Da Soundcheck und Line-Up für Live-Performances deutlich aufwändiger sind, können wir diese nur in Ausnahmefällen anbieten.“ Lediglich in Ausnahmefällen sind Halbplayback-Auftritte möglich. „Äußert ein Künstler den Wunsch auf Live-Performance oder einen Auftritt im Halbplayback, versuchen wir dennoch gerne, diesem zu entsprechen“, erklärt die ZDF-Sprecherin.