Der Donnerstagabend im ZDF ist aktuell für „Lena Lorenz“ reserviert. Die authentische Hebamme hat in Staffel 8 mal wieder viel um die Ohren, sowohl beruflich als auch privat. Am Donnerstag, 07.04.2022, geht es mit Folge 3 „Baby auf Probe“ weiter. Darin ist Lena mehr als besorgt: Ein intelligenzgemindertes Paar ist sich sicher, sie können Eltern sein, so wie jeder andere auch. Überschätzen sich die beiden da etwa?

Wann läuft Folge 3 im ZDF?

Um was geht es in „Baby auf Probe“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde sie gedreht?

„Lena Lorenz: Baby auf Probe“: ZDF-Sendetermine

„Lena Lorenz“ ist zurück im ZDF. Immer donnerstags läuft eine neue Folge. Staffel 8 geht mit Folge 3 „Baby auf Probe“ weiter, die zur Primetime ausgestrahlt wird. Wiederholt wird die Folge nicht.

Der Sendetermin auf einen Blick:

Donnerstag, 07. April 2022, um 20:15 Uhr

„Lena Lorenz: Baby auf Probe“: ZDF-Mediathek

streamen. Die neue Folge „Baby auf Probe“ läuft am 07.04.2022 im ZDF. Wer die Episode verpasst, hat Glück: Die Folge ist nach der Erstausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer zu den Ungeduldigen gehört, wird auch bedient, denn alle vier Folgen kann man bereits im Voraus

„Lena Lorenz: Baby auf Probe“: Handlung von Folge 3

Eine neue Herausforderung wartet auf Lena Lorenz: Das Paar Alina Moosleitner und ihr Freund Tim sind sich sicher, dass sie sich um ein Kind kümmern können. Doch beide brauchen einen geregelten Alltag und selber Hilfe in einigen Dingen, denn sie sind intelligenzgemindert. Ein Babysimulator soll den beiden dabei helfen zu erkennen, ob sie bereit für ein Baby sind und in welchen Situationen sie Schwierigkeiten bekommen werden. Dr. Keller, Regine Moosleitner und die betreuende Sozialpädagogin finden die Idee gut. Doch das erste Problem kommt auf: Alina und Tim denken, sie müssen eine Prüfung überstehen, damit sie das „Baby auf Probe“ behalten dürfen. Und auch privat häufen sich die Missverständnisse bei Lena: Mit Aaron Kolberg plant sie immer häufiger Verabredungen, doch ihre beste Freundin Julia fühlt sich nicht wahrgenommen. Sie hat einen Stalker. Lena glaubt ihr nicht, doch Almwirtin Charlie umso mehr. Der Haussegen steht ebenso auf dem Lorenzhof schief: Basti beleidigt Eva indirekt, die sofort entscheidet den Hof zu verlassen. Und auch Vinz steht unter Druck, denn Schorschi und Hanne sind hinter seine Pläne zur Stilllegung der Bushaltestelle gekommen. Doch die Rechnung haben sie nicht mit Aimee, einer erfolgreiche Anwältin, gemacht.

Sind Alina und Tim denn wirklich bereit für ein eigenes Kind?

© Foto: ZDF/Susanne Bernhard

„Lena Lorenz: Baby auf Probe“: Besetzung am 07.04.2022

Neben der Hauptdarstellerin Judith Hoersch, die bereits seit acht Staffeln die Titelrolle verkörpert, spielen in den einzelnen Folgen verschiedene Darsteller im Cast mit. Wer diese sind, erfahrt ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Vinz Huber – Michael Roll

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Schorschi Striebel – Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel – Kerstin Dietrich

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Marlon Schubert – Nicolas Wolf

Dr. Aaron Kolberg – Matthias Ziesing

Charlotte Tanaka – Agnes Decker

Dr. Aimee Benzweiler – Julia Bremermann

Martina Bechler – Morena Hummel

Anna Prückl – Sarah-Lavinia Schmidbauer

Ben Linde – René Oltmanns

Alina Moosleitner – Anne-Marie Lux

Regine Moosleitner – Ulrike Folkerts

Tim Scheuer – Sebastian Griegel

Sina Schöttler – Kristina Bangert

Theo Hilbert – Laurenz Winklhofer

Christl Maier – Jovita Dermota

Katharina Brenner – Monika Gol

Marianne Luchs – Heide Ackermann

„Lena Lorenz“: Alle Infos zu Staffel 8

Wann laufen die neuen Folgen? Gibt es sie auch in der Mediathek als Stream? Wer sind die Darsteller im Cast? Sendetermine, Trailer, Drehorte, Episodenguide und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: