Fans der ZDF-Reihe „Lena Lorenz“ aufgepasst: Die achte Staffel der beliebten Serie geht ab dem 24. März 2022 mit neuen Folgen an den Start. Die Hauptdarstellerin Judith Hoersch, alias Lena Lorenz, findet nach dem Tod ihres Mannes wieder in den Alltag zurück. Als Hebamme arbeitet sie auf dem Hof ihrer Mutter und erlebt Tag für Tag neue Herausforderungen.

Wann läuft Staffel 8 im ZDF?

Gibt es sie in der Mediathek ?

? Wer sind die Darsteller im Cast?

Sendetermine, Sendezeit, Stream, Besetzung, Handlung, Drehort und Vorschau auf die neuen Folgen – hier findet ihr alles, was zum Start von Staffel 8 bekannt ist.

Wann startet Staffel 8 von „Lena Lorenz im ZDF?

Dass es eine Fortsetzung der beliebten ZDF-Serie gibt, war bereits von Anfang an klar. Nachdem die authentische Hebamme ihren Mann verloren hat, fiebern Fans dem Starttermin der neuen Staffel entgegen. Ab dem 24. März 2022 erfahren sie, wie es mit Lena Lorenz weitergeht.

Wie viele Folgen hat die neue Staffel von „Lena Lorenz“?

In Staffel 8 dürfen sich die Zuschauer auf insgesamt vier neue Folgen freuen. Diese laufen immer donnerstags zur Primetime im ZDF.

„Lena Lorenz“ Staffel 8: Sendetermine und Sendezeit

Die vier Folgen der neuen Staffel werden vier Wochen lang immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1 : „Freiheit“ am 24.03.2022 um 20:15 Uhr

: „Freiheit“ am 24.03.2022 um 20:15 Uhr Folge 2 : „Perfekte Familie“ am 31.03.2022 um 20:15 Uhr

: „Perfekte Familie“ am 31.03.2022 um 20:15 Uhr Folge 3 : „Baby auf Probe“ am 07.04.2022 um 20: 15 Uhr

: „Baby auf Probe“ am 07.04.2022 um 20: 15 Uhr Folge 4: „Mutterliebe“ am 14.04.2022 um 20:15 Uhr

„Lena Lorenz“ Staffel 8: ZDF-Mediathek

Stream zur Verfügung stehen. Wie gewohnt könnt ihr euch die neue Staffel bereits im Voraus anschauen. Wer die Ausstrahlung verpasst, hat Glück, denn die einzelnen Episoden sind für ein Jahr in der Mediathek verfügbar. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass die Folgen in der ZDF-Mediathek alszur Verfügung stehen. Wie gewohnt könnt ihr euch die neue Staffel bereits imanschauen. Wer die Ausstrahlung verpasst, hat Glück, denn die einzelnen Episoden sind für ein Jahr in derverfügbar.

„Lena Lorenz“ Staffel 8: Handlung

Nachdem Lena in der letzten Staffel durch Höhen und Tiefen gehen musste, setzt sich ihr Leben in Staffel 8 fort. Der tragische Verlust ihres Mannes hat ihr schwer zugesetzt, doch für ihren Sohn muss sie stark sein. Wie geht es weiter?

Achtung, Spoiler!

Allmählich kehrt Lena in den Alltag zurück und arbeitet in einer Praxis auf dem Hof ihrer Mutter. Einige der Patientinnen bereiten ihr Sorgen, vor allem die hochschwangere Lilly, die sich gegen einen Krankenhausaufenthalt entscheidet. Das bringt große Probleme mit sich, denn sie und und ihr Kind geraten in Lebensgefahr. Neben dem beruflichen Stress als Hebamme hat Lena auch private Sorgen.

Neben privaten Sorgen hat die Hebamme Lena Lorenz Schwierigkeiten mit einigen ihrer Patientinnen.

© Foto: ZDF/Walter Wehner

„Lena Lorenz“ Staffel 8: Vorschau im Episodenguide

Worum geht es in den einzelnen Folgen der neuen Staffel? Das erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Freiheit“

Hebamme Lena Lorenz findet allmählich wieder in den Alltag zurück. Doch die hochschwangere Lilly Waldhauser lehnt ihre Unterstützung ab – obwohl ihr Kind in einer gefährlichen Querlage liegt.

Folge 2: „Perfekte Familie“

Fast fühlt sich Lena Lorenz überrumpelt, als sie von Magdalena Zenner als Hebamme engagiert wird. Denn das Baby der erfolgreichen Geschäftsfrau ist schon drei Wochen alt…

Folge 3: „Baby auf Probe“

Alina Moosleitner und ihr Freund Tim sind sicher: Sie können Eltern sein wie alle anderen auch. Lena Lorenz befürchtet jedoch, dass sie sich überschätzen, denn beide sind intelligenzgemindert.

Folge 4: „Mutterliebe“

Petra Hoffmann ist mit Anfang 50 noch einmal schwanger. Doch sie trägt nicht ihr eigenes Kind aus, sondern ihren zukünftigen Enkel – den Sohn ihrer Tochter Kim Seidler und deren Mann Mathias.

„Lena Lorenz“ Staffel 8: Darsteller

Neben der Hauptrolle Lena Lorenz, die von Judith Hoersch verkörpert wird, spielen wieder verschiedene Schauspieler in den jeweiligen Folgen mit. Filmpartner Quirin, alias Jens Atzorn ist ab Staffel 8 nicht mehr im Cast zu sehen. Wer die Darsteller und ihre Rollen sind, seht ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Vinz Huber – Michael Roll

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Schorschi Striebel – Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel – Kerstin Dietrich

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Marlon Schubert – Nicolas Wolf

Dr. Aaron Kolberg – Matthias Ziesing

Charlotte Tanaka – Agnes Decker

Dr. Aimee Benzweiler – Julia Bremermann

„Lena Lorenz“ Staffel 8: Drehorte

Bereits seit Jahren wird die beliebte Serie in der Filmregion Berchtesgaden gedreht. Auch die neuen Folgen werden an den bekannten Drehorten produziert. Im Mittelpunkt stehen Mesnerwirt in Ettenberg, der Lorenzhof, die Gassen in Berchtesgaden, der Marktplatz in Marktschellenberg und die Schauplätze in der Ramsau, allesamt unter dem Namen Himmelsruh bekannt. Auch der Königssee dient bei „Lena Lorenz“ als Kulisse.