Der Donnerstagabend im ZDF ist ab sofort für „Lena Lorenz“ reserviert. Die authentische Hebamme hat in Staffel 8 mal wieder viel um die Ohren, sowohl beruflich als auch privat. Nach dem Staffelauftakt am 24.03.2022 geht es am Donnerstag, 31.03.2022 mit Folge 2 „Perfekte Familie“ weiter. Darin wird Lena von einer engagierten Geschäftsfrau als Hebamme eingestellt. Ihr Baby ist bereits drei Wochen alt doch etwas stimmt nicht mit dem Kind. Lena versucht dem Ganzen auf die Schliche zu kommen...

Wann läuft Folge 2 im ZDF?

im ZDF? Um was geht es in „Perfekte Familie“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde sie gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Lena Lorenz: Perfekte Familie“: ZDF-Sendetermine

„Lena Lorenz“ ist zurück im ZDF. Immer donnerstags läuft eine neue Folge. Nach dem Staffelauftakt geht es mit Folge 2 „Perfekte Familie“ weiter. Sie wird am Donnerstag, 31. März 2022, zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Wiederholt wird die Folge nicht.

„Lena Lorenz: Perfekte Familie“: ZDF-Mediathek

Stream sehen. Die neue Folge „Perfekte Familie“ läuft am 31.03.2022 im ZDF. Wer die Episode verpasst, hat Glück: Die Episode ist nach der Erstausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer zu den Ungeduldigen gehört, wird auch bedient, denn alle vier Folgen kann man bereits im Voraus imsehen.

„Lena Lorenz: Perfekte Familie“: Handlung von Folge 2

Lena wird von der engagierten Geschäftsfrau Magdalena Zenner als Hebamme engagiert und das, obwohl ihr Baby schon drei Wochen alt ist. Einen leichten Druck verspürt die Hebamme, denn die Zenners sind Inhaber eines Trachtengeschäftes. Vor Kurzem kam Tochter Svea auf die Welt. Lena ist besorgt: Seit der Geburt hat die Kleine kaum zugenommen. Die Familie Zenner versteht die Besorgnis nicht, denn es ist bereits ihr zweites Kind. Sohn Mika geht schon zur Schule ist und mächtig stolz auf seine kleine Schwester. Lena beobachtet, wie fürsorglich er sich um Svea kümmert und ist gleichzeitig verwundert: Mutter Magdalena schenkt ihren Kindern kaum Zeit. Die Hebamme fordert sie auf, Sveas Essenzeiten zu protokollieren. Doch das stößt bei der Familie auf taube Ohren und Unverständnis. Die Zenners reagieren verärgert und kündigen Lena fristlos. Auch Bürgermeister Schorschi ermahnt Lena und fordert sie zur Mäßigung auf. Die Zenners seien doch eine perfekte Familie, das zeigen Bilder die Magdalena im Internet postet. Doch ist das wirklich so?

Währenddessen befindet sich Lenas beste Freundin Julia im Dilemma: Ihre Beziehung zu Marlon hängt nur noch an einem seidenen Faden, seitdem klar wurde, dass er sich eigene Kinder wünscht.

Magdalena hat aufgrund ihres Geschäftes kaum Zeit für ihre Kinder. Besorgniserregend findet Lena.

© Foto: ZDF/WalterWehner

„Lena Lorenz: Perfekte Familie“: Besetzung am 31.03.2022

Neben der Hauptdarstellerin Judith Hoersch, die bereits seit acht Staffeln die Titelrolle verkörpert, spielen in den einzelnen Folgen verschiedene Darsteller im Cast mit. Wer diese sind, erfahrt ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Vinz Huber – Michael Roll

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Schorschi Striebel – Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel – Kerstin Dietrich

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Marlon Schubert – Nicolas Wolf

Dr. Aaron Kolberg – Matthias Ziesing

Charlotte Tanaka – Agnes Decker

Dr. Aimee Benzweiler – Julia Bremermann

Toni Vogler – Tom Kreß

Martina Bechler – Morena Hummel

Magdalena Zenner – Julia Malik

Konrad Zenner – Michael Rast

Mika Zenner – Paul Ridder

Wolfgang Hintermayr – Felix Auer

„Lena Lorenz“: Alle Infos zu Staffel 8

Wann laufen die neuen Folgen? Gibt es sie auch in der Mediathek als Stream? Wer sind die Darsteller im Cast? Sendetermine, Trailer, Drehorte, Episodenguide und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: