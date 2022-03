Der Donnerstagabend im ZDF ist ab sofort für „Lena Lorenz“ reserviert. Die authentische Hebamme hat in Staffel 8 mal wieder viel um die Ohren, sowohl beruflich als auch privat. Los geht es mit Folge 1 „Freiheit“ am Donnerstag, 24.03.2022. Nach dem traurigen Ende der letzten Staffel kehrt Lena langsam wieder in den Alltag zurück. Zum Staffelauftakt macht ihr eine schwangere Patientin zu schaffen, die jegliche medizinische Eingriffe ablehnt und somit sich und ihr Kind in Lebensgefahr bringt.

Wann läuft Folge 1 im ZDF?

Um was geht es in „Freiheit“ genau?

Wer sind die Darsteller der Folge?

der Folge? Wo wurde sie gedreht?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Lena Lorenz: Freiheit“: ZDF-Sendetermine

„Lena Lorenz“ ist zurück im ZDF. Immer donnerstags läuft eine neue Folge. Den Start macht die Episode „Freiheit“, die zur Primetime ausgestrahlt wird. Wiederholt wird die Folge nicht.

Der Sendetermin auf einen Blick:

Donnerstag, 24. März 2022, um 20:15 Uhr

„Lena Lorenz: Freiheit“: ZDF-Mediathek

streamen. Die neue Folge „Freiheit“ läuft am 24.03.2022 im ZDF. Wer die Episode verpasst, hat Glück: Die Folge ist nach der Erstausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer zu den Ungeduldigen gehört, wird auch bedient, denn alle vier Folgen kann man bereits im Voraus

„Lena Lorenz: Freiheit“: Handlung von Folge 1

Nach dem tragischen Verlust ihres Mannes muss Lena Lorenz langsam wieder in den Alltag zurück finden. Auf dem Hof ihrer Mutter hat sie ihre Praxis und arbeitet dort als Hebamme. Eine ihrer Patientinnen bereitet ihr jedoch große Sorgen: Lilly Waldhauser lehnt jegliche medizinische Unterstützung ab, obwohl ihr Baby in der Querlage liegt. Doch woher kommt diese Abwehrhaltung?

Lilly lebt in einer Gemeinschaft rund um die charismatische Marthe Gerber, die jegliche schulmedizinische „Einmischung“ ablehnt. Sie ist sich sicher, dass sich das Kind schon von alleine dreht. Wohl eher liegt die Schuld bei Lilly selbst, denn sie sei auf die Geburt und auf das Kind noch nicht bereit. Offenbar steckt hinter Marthes Propagieren einer naturnahen Lebensweise eine klare Absicht, die Mitglieder der Gemeinschaft in ihrem Sinne gefügig zu machen. Lena versucht Lilly darauf aufmerksam zu machen, doch sie weist jede Hilfe ab, denn in der Gemeinschaft fühlt sie sich wohl.

In einem Konflikt steckt auch Lenas beste Freundin Julia: Ihr Freund Marlon gesteht ihr seinen Kinderwunsch. Doch Lena hat ihren Kopf ganz woanders...

Lilly weigert sich, einen Kaiserschnitt zu machen. Sie fühlt sich in der Gemeinschaft von Marthe Gerber gut betreut.

© Foto: ZDF/Hendrik Heiden

„Lena Lorenz: Freiheit“: Besetzung am 24.03.2022

Neben der Hauptdarstellerin Judith Hoersch, die bereits seit acht Staffeln die Titelrolle verkörpert, spielen in den einzelnen Folgen verschiedene Darsteller im Cast mit. Wer diese sind, erfahrt ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Vinz Huber – Michael Roll

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Schorschi Striebel – Sebastian Edtbauer

Hanne Striebel – Kerstin Dietrich

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Marlon Schubert – Nicolas Wolf

Dr. Aaron Kolberg – Matthias Ziesing

Charlotte Tanaka – Agnes Decker

Dr. Aimee Benzweiler – Julia Bremermann

Martina Bechler – Morena Hummel

Anna Prückl – Sarah-Lavinia Schmidbauer

Lilly Waldhauser – Teresa Klamert

Marthe Gerber – Doris Schretzmayer

Tine Michaelis – Göksen Güntel

Jakob Röhling – Martin Wißner

„Lena Lorenz“: Alle Infos zu Staffel 8

Wann laufen die neuen Folgen? Gibt es sie auch in der Mediathek als Stream? Wer sind die Darsteller im Cast? Sendetermine, Trailer, Drehorte, Episodenguide und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: