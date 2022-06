Lara Loft ist eine deutsche Synchronsprecherin, die jedoch einem größeren Publikum durch ihre Aktivität als Let‘s Playerin auf Twitch und YouTube bekannt geworden ist. Zu ihren bekanntesten Synchronrollen gehören zum Beispiel Zorii Bliss in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ und Renée Picard in „Star Trek: Picard“. Im Juni 2022 ist sie nun eine der Teilnehmerinnen der neuen Folgen von „Das perfekte Promi Dinner“.

Wie heißt sie bei Instagram und Twitter ?

und ? Hat sie einen Freund und Kinder ?

und ? Was sind ihre bekanntesten Synchronrollen?

Wir haben Lara Loft genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihren Let‘s Plays findet ihr hier.

Lara Loft im Steckbrief: Richtiger Name, Alter, Instagram, Twitter

Alle Fakten zu der Synchronsprecherin im Überblick:

Bürgerlicher Name: Lara Katharina Trautmann

Lara Katharina Trautmann Künstlername: Lara Loft

Lara Loft Beruf: Synchronsprecherin, Sängerin, Moderatorin, Let’s Playerin, Livestreamerin, Hörbuchsprecherin

Synchronsprecherin, Sängerin, Moderatorin, Let’s Playerin, Livestreamerin, Hörbuchsprecherin Geburtstag: 02. Dezember 1988

02. Dezember 1988 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Bremen

Bremen Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: laraloft

laraloft Twitter: Lara_Loft

Lara Loft nimmt an „Das perfekte Promi Dinner“ 2022 teil

„Das perfekte Promi Dinner“ kehrt im Juni 2022 mit vier neuen Folgen zurück ins Vox-Programm. Eine der Gastgeber ist die Synchronsprecherin Lara Loft. Sie lädt drei weitere Promis zu sich nach Hause ein und zaubert ihnen dort ein 3-Gänge-Menü. Am Ende entscheiden die Gäste dann, welches Menü am besten war und wo sie sich am wohlsten gefühlt haben. Der Teilnehmer, der am Ende die meisten Punkte hat, erhält 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Des Weiteren gewährt Lara Loft während der privaten Dinnerparty ganz persönliche Einblicke in ihr Leben.

Hat Lara Loft einen Freund und Kinder?

Lara Loft hält ihr Privatleben am liebsten von der Öffentlichkeit fern. Aus diesem Grund ist auch nicht bekannt, ob sie aktuell einen Freund hat oder Single ist. Auch über bisherige Beziehungen spricht die Synchronsprecherin kaum. Einzig im Jahr 2020 veröffentlichte sie einen Twitter-Beitrag, in welchem sie das Ende ihrer Beziehung mit dem Twitch-Streamer Artur, der unter dem Namen fisHC0p bekannt ist, erklärte. Zuvor veröffentlichte sie jedoch keine Informationen darüber, dass die beiden ein Paar waren. Lara Loft hat keine Kinder.

Lara Loft Synchronrollen: „Belle“, „Navy CIS: Hawaii“ und Co.

Lara Loft besuchte die European Musical Academy in Bremen und spielte im Rahmen ihrer Ausbildung in den Jahren 2012 und 2013 die Titelrolle im Musical „Die kleine Meerjungfrau“. Anschließend bildete sie der Chefsprecher von „Radio Bremen“ zur Synchronsprecherin aus. Seitdem leiht sie ihre Stimme zahlreichen Dokumentationen, Werbespots, Fernsehserien und Filmen. Vorwiegend spricht Lara Loft jedoch in Computerspielen wie „Anno 2205“, „Anno 1800“, „Rise of the Tomb Raider“ und „Fallout 4“.

Im Jahr 2021 sprach sie des Weiteren die Rolle der Suzu Naitou in dem japanischen Anime „Belle“. Außerdem synchronisiert Lara Loft seit 2022 die Rolle der Kate Whistler in der US-amerikanische Krimiserie „Navy CIS: Hawaii“.

Hier bekommt ihr eine Übersicht einiger Serien und Filme, in denen Lara Loft bereits Synchronrollen hatte:

2015: Annika Johnson in „Bates Motel“

2016: Mary-Louise in „Vampire Diaries“

2016 - 2019: Elbenkönigin Amara in „Shadowhunters“

seit 2017: Verschiedene Rollen in „American Horror Story“

2019: Honeymaren in „Die Eiskönigin II“

2019: Zorii Bliss in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“

2021: Vivien in „Time Is Up“

2021: Suzu Naitou in „Belle“

2022: Renée Picard in „Star Trek: Picard“

seit 2022: Kate Whistler in „Navy CIS: Hawaii“

Lara Loft: Let‘s Plays auf YouTube und Twitch

Neben ihrer Karriere als Synchronsprecherin machte Lara Loft sich in den letzten Jahren auf YouTube und Twitch einen Namen als Gamerin. Dort streamt sie regelmäßig Let‘s Plays und lässt ihre Fans ihr dabei zusehen, wie sie verschiedene Computerspiele spielt. Abgesehen von Let‘s Plays veröffentlicht sie jedoch vor allem auf YouTube auch Videos aus ihrem Alltag, wie zum Beispiel beim Kochen. Auf YouTube hat Lara Loft aktuell 203.000 Abonnenten, während sie bei Twitch ca. 308.000 hat (Stand: 17.06.2022).

Lara Loft auf Instagram und Twitter

Lara Loft hat sowohl einen öffentlichen und verifizierten Instagram- als auch Twitter-Account. Auf Instagram hat sie aktuell 222.000 Follower (Stand: 17.06.2022). Dort postet sie hauptsächlich Fotos aus ihrem Privat- und Berufsleben.

Auf Twitter hat Lara Loft aktuell etwa 106.000 Follower (Stand: 17.06.2022). Dort kündigt sie neue Let‘s Plays und Videos von sich an, teilt aber auch ihre Meinung zu Beiträgen anderer Nutzer.