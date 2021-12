Bei „Kreuzfahrt ins Glück“ dreht sich alles um den schönsten Tag im Leben: die Hochzeit! Auf hoher See „Ja“ sagen und glücklich in die Flitterwochen reisen, ist für viele ein Traum. Den leben bei „Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Kreta“ zwei Brautpaare. An Neujahr, 01.01.2022, läuft die neue Folge im ZDF und ist vorab in der Mediathek verfügbar.

Doch um was geht es in dem neuen Film genau? Wer sind die Darsteller? Wann läuft die Folge? Ausstrahlung, Schauspieler, Handlung und weitere Infos bekommt ihr hier.

„Kreuzfahrt ins Glück: Kreta“ – Handlung an Neujahr

Zusammen mit zwei Brautpaaren nimmt die Crew um Kapitän Max Parger und Hochzeitsplaner Tom Kurs auf die größte griechische Insel: Kreta. Doch was Tom nicht weiß: Seine Mutter Kerstin Cramer ist unter den Brautpaaren. Er weiß nichts von ihrem Vorhaben und ist sichtlich geschockt, als er seine Mutter in weiß sieht. Auch mit ihrem neuen Mann Achim ist Tom nicht einverstanden, denn dieser trifft sich auf Kreta mit seiner Jugendliebe Martina wieder, aus dessen Beziehung Tochter Carolin hervorkam. In sie hat Tom sich vor Jahren verliebt.

Obwohl Tom unter den Umständen leidet, verliert er das zweite Brautpaar Fotini und Alexis nicht aus den Augen. Doch auch diese Ehe steht unter keinem guten Stern, denn Fotinis Vater Odysseus träumt seit Jahren davon, dass seine Tochter in einer alten griechischen Kapelle mit der Familie heiratet. Für Odysseus ist es ein Schock, dass die beiden bereits an Bord geheiratet haben und prüft Alexis auf Ehetauglichkeit. Dieser scheitert kläglich.

Fotini (Yeliz Simsek) und Alexis Panagolis (Felix Everding) sind frisch verheiratet. Doch wie wird die griechische Großfamilie reagieren?

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

„Kreuzfahrt ins Glück: Kreta“ – Darsteller am 01.01.2022

Die Zuschauer fragen sich bestimmt, wer die Schauspieler von „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise nach Kreta“ sind. Wir stellen euch die Darsteller im Cast vor.

Rolle – Schauspieler

Tom Cramer – Jan Hartmann

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Kerstin Cramer – Gila von Weitershausen

Achim Vormann – Krystian Martinek

Martina Armedis – Michaela May

Caroline Armedis – Julie Engelbrecht

Fotini Panagolis – Yeliz Simsek

Alexis Panagolis – Felix Everding

Odysseus – Hansa Czypionka

Maria – Lilay Huser

Christina Tamara – Romera Ginés

Dula – Josephine Becker

Mike Jonathan – Kwesi Aikins

Orkan – Jawad Rajpoot

„Kreuzfahrt ins Glück: Kreta“ – Sendetermine

Wie jedes Jahr zeigt das ZDF an Weihnachten und an Neujahr je eine neue Folge von „Das Traumschiff“ sowie von „Kreuzfahrt ins Glück“.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

„Kreuzfahrt ins Glück: Kreta“ – ZDF Mediathek

ZDF Mediathek ist der neue „Kreuzfahrt ins Glück“-Film von Weihnachten bereits vorab verfügbar. Ab Freitag, 24.12.2021, könnt ihr die Fans der ZDF-Reihe können sich freuen. In derist der neueFilm von Weihnachten bereits vorab verfügbar. Ab, könnt ihr die Kreta-Folge online ansehen

„Kreuzfahrt ins Glück: Kreta“ – Drehorte

Der Großteil der Szenen wird an Bord der MS Amadea gedreht. Für die Ausflüge wechselt das Drehteam aber tatsächlich an Land vor Ort. Genaue Drehorte sind allerdings nicht bekannt.