Für viele ein Traum: Heiraten auf einer Kreuzfahrt und sich das Jawort auf hoher See geben. Für die Gäste an Bord des „Traumschiffs“ geht dieser Traum in Erfüllung. So auch in der neuen Folge „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise in die Toskana“, die am Sonntag, 26.12.2021, im ZDF läuft. Für Kapitän Max Parger und sein Team geht es nach Mittel-Italien. Eine besondere Reise, denn an Bord findet zum ersten Mal eine Promihochzeit statt.

Wann läuft sie im TV und ab wann ist sie in der Mediathek verfügbar? Alle Infos rund um Handlung, Ausstrahlung, Darsteller und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Kreuzfahrt ins Glück: Toskana“ – Handlung an Weihnachten

Für Max Parger, seine Crew und Hochzeitsplaner Tom geht es in die Toskana. Bei dieser Reise soll eine Promihochzeit stattfinden. Doch es läuft nicht wie geplant: Manuela, die Freundin des berühmten Schlagersängers „Lou“ König, bekommt kalte Füße und verlässt das Schiff noch am Hafen. Der Schlagersänger ist sehr frustriert und auch seine Managerin Gaby Wuschansky ist enttäuscht. Ihr Plan war es, die Karriere ihres Klienten mit der Hochzeit anzukurbeln und hat aus diesem Grund Exklusiv-Berichterstatter und Klatschreporter Enrico Schuster mit an Bord genommen. Wie soll sie ihm beichten, dass deine Hochzeit mehr stattfindet? Doch Lou kommt auf eine Idee: Gaby soll ihn heiraten! Für die Managerin bedeutet die Hochzeit mehr als Schein, denn sie ist seit Jahren verliebt in den Sänger. Zurück an Land, wartet die eifersüchtige Freundin Manuela und will Lou doch noch heiraten. Jetzt steht der Schlagerstar zwischen zwei Frauen...

Gaby Wuschansky (Marion Kracht) und „Lou“ König (Uwe Fellensiek) heiraten unverhofft. Kann aus einer Scheinehe eine echte werden?

© Foto: ZDF/Dirk Bartling

Leider läuft auch die zweite Hochzeitsreise schief: Das Paar Anna und Alex Busch möchten eine Familie gründen. Zur Feier bringt Annas verwitweter Vater Jürgen überraschend Annas beste Freundin Moni mit. Anna ahnt nicht, dass die beiden ein Paar sind. Als sie dahinter kommt, fühlt sie sich hintergangen. Jürgen und Moni trennen sich, doch Anna merkt, wie sehr ihre Eifersucht das Glück ihres Vaters zerstört...

„Kreuzfahrt ins Glück: Toskana“– Darsteller am 26.12.2021

Die Zuschauer fragen sich bestimmt, wer die Schauspieler von „Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise in die die Toskana“ sind. Wir stellen euch die Darsteller im Cast vor.

Rolle – Schauspieler

Tom Cramer – Jan Hartmann

Kapitän Max Parger – Florian Silbereisen

Hanna Liebhold – Barbara Wussow

Martin Grimm – Daniel Morgenroth

Gaby Wuschansky – Marion Kracht

Anne Busch – Pia Stutzenstein

Moni Müller – Elisabeth Kanettis

Manuela Müller – Yasmina Filali

Jürgen Kretschmer – Jochen Horst

„Lou“ König Uwe – Fellensiek

Alex Busch – Varol Sahin

Enrico Schuster – Jens Kipper

„Kreuzfahrt ins Glück: Toskana“ – Sendetermine

Wie jedes Jahr zeigt das ZDF an Weihnachten und an Neujahr je eine neue Folge von „Das Traumschiff“ sowie von „Kreuzfahrt ins Glück“.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

„Kreuzfahrt ins Glück: Toskana“ – ZDF Mediathek

ZDF Mediathek ist der neue „Kreuzfahrt ins Glück“-Film von Weihnachten bereits vorab verfügbar. Ab Freitag, 24.12.2021, könnt ihr die Fans der ZDF-Reihe können sich freuen. In derist der neueFilm von Weihnachten bereits vorab verfügbar. Ab, könnt ihr die Toskana-Folge online ansehen

„Kreuzfahrt ins Glück: Toskana“ – Drehorte

Der Großteil der Szenen wird an Bord der MS Amadea gedreht. Für die Ausflüge wechselt das Drehteam aber tatsächlich an Land vor Ort. Genaue Drehorte sind allerdings nicht bekannt.