„Sing meinen Song“ geht auf Vox in eine neue Runde. Gastgeber Johannes Oerding lädt für die 9. Staffel unter anderem den Singer-Songwriter Kelvin Jones ein, welcher über Nacht zum Star wurde. Zum neuen Tauschkonzert bringt er sowohl seine energiegeladenen Songs als auch seine gefühlvollen Balladen mit und wird damit kein Auge trocken lassen.

Doch wie tickt Kelvin Jones privat? Hat er eine Freundin? Alter, Herkunft, Wohnort, Lieder – alle Infos zu dem Singer-Songwriter findet ihr hier im Porträt.

Kelvin Jones im Steckbrief: Alter, Größe, Herkunft, Freundin

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den Singer-Songwriter auf einen Blick:

Name: Kelvin Jones

Kelvin Jones Bürgerlicher Name: Tinashe Mupani

Tinashe Mupani Beruf: Singer-Songwriter

Singer-Songwriter Alter: 27 Jahre

27 Jahre Geburtstag: 10.02.1995

10.02.1995 Geburtsort: Chitungwiza, Simbabwe

Chitungwiza, Simbabwe Wohnort: Berlin

Berlin Staatsangehörigkeit: Simbabwisch-britisch

Simbabwisch-britisch Größe: unbekannt

unbekannt Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: keine

keine Instagram: kelvinjones

Kelvin Jones nimmt an „Sing meinen Song“ 2022 teil

Kelvin Jones ist einer von acht Musikern, die an „Sing meinen Song“ 2022 teilnehmen. Gemeinsam mit Clueso, Lotte und weiteren Künstlerinnen und Künstlern bietet er seine Lieder beim großen Tauschkonzert an. Vox zeigt bereits die neunte Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show und verspricht den Zuschauern auch im Frühjahr 2022 wieder neue Interpretationen und Ohrwürmer.

Kelvin Jones: Kindheit in Afrika und Familie

Kelvin Jones lebte als Kind im afrikanischen Zimbabwe in einem bürgerlichen Vorort. Als er acht Jahre alt war, bemerkte sein Vater einen politischen Umschwung im Land. Er hatte eine ungute Vorahnung, weshalb er nach Großbritannien zog, um dort nach einem Job zu suchen. Ein Jahr später, als Kelvin Jones neun Jahre alt war, zogen er, sein Bruder und seine Mutter hinterher. Der 26-Jährige ist dankbar dafür, dass seine Familie es noch rechtzeitig geschafft hat, da man kurz danach nicht einmal mehr ein Visum bekam. Heutzutage lebt Kelvin Jones in Berlin.

Kelvin Jones: Kaum Details über Freundin

In Interviews umgeht Kelvin Jones die Fragen nach seiner Freundin zwar nicht direkt, er geht aber auch nicht genauer darauf ein. Der Singer-Songwriter hält sie dementsprechend von der Öffentlichkeit fern. Was über sie bekannt ist: Sie kommt aus Deutschland, weshalb Kelvin 2016 London den Rücken gekehrt hat und nach Berlin gezogen ist.

Kelvin Jones’ Lieder: „Call You Home“ bis „Carry You“

Im Jahr 2014 veröffentlichte ein Freund des damals 21-Jährigen seinen Song „Call You Home“ auf dem Internetportal Reddit. Dort ging das Lied viral und wurde binnen 24 Stunden über eine Millionen Mal aufgerufen. Anschließend wurde „Call You Home“ von der Redaktion von „Good Morning Amerika“ entdeckt und gespielt. Kelvin Jones wurde dadurch quasi über Nacht zu einem Star.

Viele große internationale Plattenfirmen zeigten daraufhin Interesse und wollten Jones unter Vertrag nehmen. Anschließend unterschrieb er einen Vertrag bei Four Music. Im September 2015 folgte dann die Veröffentlichung seines ersten Albums „Stop The Moment“, welches Platz 71 der deutschen und Platz 55 der Schweizer Charts erreichte.

Weitere Lieder von Kelvin Jones im Überblick:

„Lights On“ (2019)

„Love to Go (2020)

„Don’t Let Me Go“ (2020)

„Cry a Little Less“ (2021)

„Carry You“ (2022)

Kelvin Jones: Neues Album „This Too Shall Last“ und Tour

neuen Album gearbeitet. Dabei hat er sich Zeit gelassen. Er wollte sich darauf konzentrieren, weiterhin Spaß an der Musik zu haben und sich nicht gedrängt zu fühlen, so schnell wie möglich ein neues Album herauszubringen. Sein Album „This Too Shall Last“ erscheint im Mai 2022. Womit er Ende des Jahres auch auf Deutschland-Tour geht. Der Singer-Songwriter hat lange an einemgearbeitet. Dabei hat er sich Zeit gelassen. Er wollte sich darauf konzentrieren, weiterhin Spaß an der Musik zu haben und sich nicht gedrängt zu fühlen, so schnell wie möglich ein neues Album herauszubringen. Sein Albumerscheint im Mai 2022. Womit er Ende des Jahres auch auf Deutschland-geht. Tickets findet ihr hier.

Kelvin Jones beim „Free ESC“

2020 nahm Kelvin Jones beim „Free European Song Contest“ teil, welcher Ähnlichkeiten mit dem „European Song Contest“ aufweist. Beim „Free ESC“ treten deutschsprachige Prominente und seit 2021 auch vermehrt internationale Musiker für ein meist europäisches Land auf, zu welchem sie einen persönlichen Bezug haben.

Kelvin Jones sang 2020 für Großbritannien seinen Song „Friends“ und belegte damit Platz 12 von 16.

Kelvin Jones: Gescheiterte Fußball-Karriere

Der Singer-Songwriter Kelvin Jones hatte vor seiner Karriere als Musiker ganz andere Pläne: Er wollte Profi-Fußballer werden. Bis zu seinem 16. Lebensjahr spielte er als Kapitän in einem Profi-Jugendteam und war wie besessen davon. Dann kam der Umschwung: Kelvin fing an keinen Spaß mehr am Fußball zu finden, weil es sich für ihn nur noch wie Arbeit anfühlte. Nachdem er seinem Vater schließlich mitgeteilt hatte, dass er mit dem Spielen aufhören wollte, verpasste er das nächste Spiel und fing stattdessen an, Gitarre zu lernen. Heutzutage spielt er nur noch hobbymäßig Fußball.