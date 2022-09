Kinder stellen manchmal genau die richtigen Fragen: Mit ihrer Direktheit und Offenheit sind sie besonders kniffelige Gesprächspartner. Umso schwerer ist es, auf komplexe Fragen eine kindgerechte Antwort zu finden. Doch genau das sollen jetzt drei Politiker auf Sat.1 tun: Kindern ihre politischen Entscheidungen erklären. In der Sendung „Kannste regieren?“ sollen Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach im September zurück ins Klassenzimmer gehen und Kinderfragen beantworten.

Alle Infos zu „Kannste regieren?“ gibt es hier in der Übersicht.

Können Politiker und Politikerinnen so antworten, dass Kinder ihre Antworten verstehen? Ein Jahr nach der Bundestagswahl stellen sich in „Kannste Regieren?“ Bundeskanzler Olaf Scholz Außenministerin Annalena Baerbock und Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Fragen einer Schulklasse. Olaf Scholz lädt die Kids insein, Annalena Baerbock und Karl Lauterbach besuchen die Schüler und Schülerinnen in der Klasse.