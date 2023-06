In der 9. Folge von „Kampf der Realitystars“ geraten Emmy Russ und Sarah Knappik heftig aneinander., pöbelt Emmy ihre Konkurrentin an. Was ist der Grund für den Zoff?

Dass die anderen Kandidaten nicht gerade begeistert von Sarah Knappiks Entscheidung sind, ist nicht verwunderlich. Doch das ist längst nicht alles: Die Ex-GNTM-Kandidatin darf einem anderen Star ihr rotes „Nominiert“-Stirnband abgeben. Ihre Wahl fällt auf Emmy Russ. „Wenn Emmy an meiner Position ist, hätte sie mich eiskalt auch gewählt. Bin ich die Caritas?“, erklärt die 36-Jährige ihre Entscheidung.

Völlig frustriert setzt sich die Ex-“Big Brother“-Kandidatin vor ihr Bett und fängt an zu weinen. „Ich war so wütend, ich war so sauer, ich war menschlich so enttäuscht“, klagt Emmy, die wegen ihrer Schönheits-OPs für Schlagzeilen sorgte.Oder dürfen sich die Zuschauer auf die eiskalte Rache von Emmy Russ freuen?