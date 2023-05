und eiskalt 3.300 Euro abkassiert. Die neue Folge von „Kampf der Realitystars“ hat es in sich. Grund ist Emmy Russ , die allen die Show stiehlt

Videobotschaft oder 300 Euro?

Die Macher der RTL2-Show haben sich in Folge 8 eine besondere Gemeinheit einfallen lassen. Nacheinander müssen die Kandidaten entscheiden, ob ein jeweils anderer Promi eine Videobotschaft von Familie und Freunden sehen darf. Wenn nein, dann darf der Teilnehmer 300 Euro einstecken – und der ausgewählte Promi bekommt kein Video. Sollte ein Star allerdings entscheiden, dass die Grußbotschaft gezeigt wird, wächst der Jackpot um 300 Euro.

Emmy Russ kassiert 3.300 Euro, Sascha Sirtl leidet

Nacheinander sind die Stars ins „RedAKTIONSbüro“ gekommen, um die schwierige Entscheidung zu treffen: Geld oder Videobotschaft für den Kollegen? Die ersten zehn Promis lehnen das Geld ab. Emmy Russ kommt als Elfte ins Büro. Im Jackpot befinden sich stolze 3.300 Euro. Sie muss entscheiden, ob Sascha Sirtl ein Video seiner Liebsten zu sehen bekommt oder ob sie sich mit der Kohle eine neue Luxushandtasche kauft. „Sascha hat keine Kinder und keine Frau. (...) Und mich würde er glücklich machen mit einer Tasche. Sorry, Sascha (...) Ich nehme das Geld!“, kündigt die Blondine an und macht sich mit der Knete aus dem Staub.

Emmy Russ zeigt Reue

„Das ist das falscheste, was es im deutschen Fernsehen gegeben hat“, betont die reumütige Emmy. Am Abend bekommen alle Stars die rührenden Videobotschaften aus der Heimat gezeigt – auch Emmy Russ. Sascha geht dagegen leer aus. Die Blondine versteht langsam, was sie ihrem Konkurrenten mit der Entscheidung angetan hat., betont die reumütige Emmy. Wer bekommt die höchste Gage bei Kampf der Realitystars? Hier lesen!

Hat Emmy Russ das Geld gespendet? Statement steht noch aus

Die 24-Jährige kündigt in der Show an, die 3.300 Euro an ein Tierheim in Madrid zu spenden. Hat sie das nach den Dreharbeiten wirklich gemacht? Die Südwest-Presse hat das Management von Emmy Russ kontaktiert. Eine Antwort steht leider noch aus. Ob sich die Blondine dazu äußern wird, ist nicht klar. Wir halten euch auf dem Laufenden.