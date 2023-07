Unter dem Motto „Freitag im Ersten“ zeigt der Sender am 21. Juli 2023 eine Episode der beliebten „Käthe und ich“-Reihe. In „Im Schatten des Vaters“ treffen Psychologe Paul und seine Therapiehündin auf einen lebensgefährlich erkrankten Patienten. Seine Halbschwester zieht in Erwägung, Teile ihrer Leber zu spenden – doch nicht aus Geschwisterliebe.

Wann läuft der Film im TV? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“: Sendetermine und Sendezeit

Der fünfte Film der beliebten Reihe „Käthe und ich“ thematisiert eine toxische Vater-Kind-Beziehung. Das Erste zeigt die 90-minütige Episode „Im Schatten des Vaters“ im Rahmen der „Freitag im Ersten“-Reihe am 21. Juli 2023 zur Primetime um 20:15 Uhr. Später wird der Film noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 21.07.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 22.07.2023, um 01:25 Uhr

Gibt es „Im Schatten des Vaters“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer den Film zur Ausstrahlung verpasst oder keinen Fernseher parat hat, hat Glück: „Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“ ist ab dem 21. Juli 2023 um 00:00 Uhr als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

Darum geht es in „Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“

Roman konnte noch nie so einfach leben wie andere Kinder in seinem Alter. Er leidet an Apathie, die durch eine gefährliche Lebererkrankung entstanden ist. Jetzt braucht er dringendst eine Organspende. Seine Halbschwester Jasmina bietet sich freiwillig an, doch Roman lehnt ab. Da seine Lage immer dramatischer wird, wendet sie sich an den Psychologen Paul und an seine Therapiehündin Käthe. Die beiden sollen Roman überreden, dass er ihr Angebot annimmt, doch schon bald bemerken die zwei den wahren Grund für Jasminas Selbstlosigkeit. Sie möchte nämlich die Gunst ihres Vaters, Theaterschauspieler Fritz Thomas, erlangen. Paul findet heraus, dass Fritz ein echter Narzisst ist. Er möchte sich nicht nur nicht als Spender zur Verfügung stellen, sondern zieht sich generell gerne aus der Verantwortung. Paul baut einen Ansatz, der die ganze Familie gleich betrifft. Doch ihm bleibt nicht mehr viel Zeit.

In „Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“ bietet Jasmina (Anna Hausburg) ihrem Halbbruder Roman eine Organspende an, doch ihr wahrer Beweggrund ist nicht nur Geschwisterliebe.

© Foto: ARD Degeto/Hardy Spitz

Die Besetzung von „Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“ im Überblick

Auch in der Episode „Im Schatten des Vaters“ müssen Fans der ARD-Reihe „Käthe und ich“ nicht auf den Schauspieler Christoph Schechinger, der die Hauptrolle des Psychologen Paul Winter übernimmt, verzichten. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Paul Winter – Christoph Schechinger

Hildegard Möller – Mariele Millowitsch

Eric – Ulrich Brandhoff

Jasmina – Anna Hausburg

Jule – Mona Pirzad

Aaron – Ben Braun

Fritz Thomas – Uwe Ochsenknecht

Roman – Nico Ramon Kleemann

Renate Thomas – Annedore Kleist

Dr. Leonie Lennart – Katharina Heyer

Dr. Kira Madaki – Thelma Buabeng

Annabell – Anne Kanis

Noah – Lukas von Horbatschewsky

Moderatorin Nachttalk – Kamilla Senjo

Hanno Herbrecht – Knut Berger

Robert Lechner – Stephan Schad

Erina – Nadja Bobyleva

Greta – Lilith Balke

Luisa – Anna-Lena Schwing

Heidrun Herfeld – Sinja Dieks

Herr Lichter – Philipp Lind

Bastian Lohmeyer – Steven Preisner

Brunos Halterin – Birgit Schneider

Iris – Andrea Guo

Bühnenarbeiter – Vito Sack

Wann und wo wurde „Käthe und ich – Im Schatten des Vaters“ gedreht?

Die Filmreihe „Käthe und ich“ basiert auf den Drehbüchern der Regisseurin Brigitte Müller, die auch die Headautorin der Arztserie „Der Schiffsarzt“ ist. Die Dreharbeiten der Episode „Im Schatten des Vaters“ fanden vom 8. September bis zum 8. Oktober 2020 statt. Gedreht wurde in Berlin und in Waren an der Müritz, einem Kurort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

„Käthe und ich“: Alle Episoden im Überblick

„Käthe und ich“ ist eine Filmreihe im Auftrag der ARD Degeto. Im Mittelpunkt der Dramareihe steht der Psychologe Paul Winter, der sich auf tiergestützte Therapien spezialisiert hat. Bisher wurden insgesamt acht der geplanten zehn Episoden veröffentlicht.

Die Episoden im Überblick: