Unter dem Motto „Freitag im Ersten“ zeigt der Sender am 28. Juli 2023 eine Episode der beliebten „Käthe und ich“-Reihe. In „Das Adoptivkind“ treffen Psychologe Paul und seine Therapiehündin auf Ben, der seit kurzem von der ganzen Schule gemieden wird. Angeblich soll er Hass-Nachrichten geschrieben haben, doch das streitet er ab.

Wann läuft der Film im TV? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alles, was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Käthe und ich – Das Adoptivkind“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste zeigt die 90-minütige Episode „Das Adoptivkind“ im Rahmen der „Freitag im Ersten“-Reihe am 28. Juli 2023 zur Primetime. Später wird der Film noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 28.07.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 29.07.2023, um 01:25 Uhr

Gibt es „Käthe und ich – Das Adoptivkind“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer den Film zur Ausstrahlung verpasst oder keinen Fernseher parat hat, hat Glück: „Käthe und ich – Das Adoptivkind“ ist nach der Ausstrahlung im TV als Stream in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort ist die Episode ein Jahr lang kostenlos als Wiederholung abrufbar.

Darum geht es in „Käthe und ich – Das Adoptivkind“

Ben war einmal der beliebteste Junge seiner Schule, doch plötzlich hassen ihn alle. Angeblich verbreitet er Lügen per Mail und SMS, doch der Junge streitet das ab. Schulleiterin Dr. Kira Madaki weiß nicht mehr, was sie tun soll, denn es gibt eindeutige Beweise, die gegen Ben sprechen. Sie zieht Paul Winter dazu. Mit der Unterstützung seiner Hündin Käthe spricht er behutsam mit dem Jugendlichen. Schnell bemerkt er, dass sich auch Bens Schwester Luisa merkwürdig verhält. Irgendetwas muss in der Schule vor sich gehen.

Während Paul tiefer in Bens Familiengeschichte eintaucht, bekommt er eine unerwartete Nachricht. Seine leibliche Mutter Alexandra Baumgarten hat ihn als Baby weggegeben, doch jetzt möchte sie ihn kennenlernen. Zunächst hat Paul Zweifel, denn er liebt seine Adoptivmutter Helga Winter über alles und möchte keine neuen Probleme, doch auf den Rat seiner Freundin Jule willigt er ein. Durch die Begegnung erfährt er nicht nur einiges über seine Vergangenheit, sondern schafft es auch, sich besser in die Situation von Ben hineinzufühlen.

Ben (Oskar Netzel) war einmal einer der beliebtesten Schüler, doch plötzlich spricht niemand mehr mit ihm.

© Foto: ARD Degeto/Hardy Spitz

Die Besetzung von „Käthe und ich – Das Adoptivkind“ im Überblick

Auch in der Episode „Das Adoptivkind“ müssen Fans der ARD-Reihe „Käthe und ich“ nicht auf den Schauspieler Christoph Schechinger, der die Hauptrolle des Psychologen Paul Winter übernimmt, verzichten. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Käthe und ich – Das Adoptivkind“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Paul Winter – Christoph Schechinger

Eric – Ulrich Brandhoff

Jasmina – Anna Hausburg

Jule – Mona Pirzad

Aaron – Ben Braun

Dr. Leonie Lennart – Katharina Heyer

Dr. Kira Madaki – Thelma Buabeng

Robert Lechner – Stephan Schad

Greta – Lilith Balke

Luisa – Anna-Leng Schwing

Ben Richter – Oskar Netzel

Helga Winter – Hildegard Schroedter

Alexandra Baumgarten – Julia Bremermann

Dominik Licht – Moritz Otto

Elena Richter – Natascha Paulick

Vincent Richter – Matthias Paul

Erina – Nadja Bobyleva

Noah – Lukas von Horbatschewsky

Frau Fendrich – Birgit Berthold

Heidrun Herfeld – Sinja Dieks

Emils Vater – Sönke Schnitzer

Jörn – Felix Maximilian

Emil – Ole Hermann

Frau Kraft – Denise Owona

Ella – Alina Görgens

Wann und wo wurde „Käthe und ich – Das Adoptivkind“ gedreht?

Die Filmreihe „Käthe und ich“ basiert auf den Drehbüchern der Regisseurin Brigitte Müller, die auch die Headautorin der Arztserie „Der Schiffsarzt“ ist. Die Dreharbeiten der Episode „Das Adoptivkind“ fanden vom 8. September bis zum 8. Oktober 2020 statt. Gedreht wurde in Berlin und in Waren an der Müritz, einem Kurort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

„Käthe und ich“: Alle Episoden im Überblick

„Käthe und ich“ ist eine Filmreihe im Auftrag der ARD Degeto. Im Mittelpunkt der Dramareihe steht der Psychologe Paul Winter, der sich auf tiergestützte Therapien spezialisiert hat. Bisher wurden insgesamt acht der geplanten zehn Episoden veröffentlicht.

Die Episoden im Überblick: