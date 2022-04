Jeremy Scott polarisiert: Mit dem Strom schwimmen, dass kommt für den US-amerikanischen Modedesigner nicht in Frage. Für seine Designs gibt es keine Stil-, Muster- oder Materialgrenzen. Konvention ist für ihn ein Fremdwort. Er kreiert kühne Trends und spielt mit der Mode, dass macht ihn zu einem Exoten. Jeremy Scott ist Creative Director des Modehauses Moschino und Schöpfer seines gleichnamigen Labels.

Doch wer ist Jeremy Scott eigentlich? Was ist über ihn bekannt? Wie alt ist er? Wo wohnt er? Adidas, Wings, „Germany’s Next Topmodel“, Instagram und Co. – alle Infos zum Modedesigner findet ihr hier im Überblick.

Jeremy Scott im Steckbrief: Beruf, Wohnort, Alter

Alle Fakten zu Jeremy Scott auf einen Blick:

Name: Jeremy Scott

Jeremy Scott Beruf: Modedesigner

Modedesigner Geburtstag: 08.08.1975

08.08.1975 Sternzeichen: Löwe

Löwe Alter: 46

46 Geburtsort: Kansas City, USA

Kansas City, USA Wohnort: Los Angeles, USA

Los Angeles, USA Größe: 178 cm

178 cm Familienstand: ledig

ledig Instagram: jeremyscott

Jeremy Scott Biografie: Adidas, Moschino und Co.

Jeremy Scott ist ein US-amerikanischer Modedesigner. Geboren und aufgewachsen ist er in einem Vorort von Kansas. Bereits im jungen Alter von 14 outete er sich als homosexuell. Zur selben Zeit begann er sich für Mode zu interessieren.

Im Jahr 1992 begann Scott ein Studium in Modedesign am Pratt Institute in New York. Nach seinem Abschluss zog es den Designer nach Paris. Seine Suche nach einem Job in der Modebranche blieb erfolglos, daraufhin gründete er 1997 sein eigenes Label. Bereits mit seiner dritten Kollektion wurden Kritiker auf Jeremy aufmerksam, er gewann Preise und war kurz darauf in aller Munde. Auch große Mode-Labels wie Adidas kooperierten mit dem Designer. Seit 2003 erscheinen unter dem Namen „Jeremy Scott for ADIDAS Originals“ bunte Sportbekleidungen oder auch Sneakers mit Teddybär- sowie Wings-Applikationen. Zurück in den USA folgten Kollaborationen unter anderem mit Longchamp, Smart und Swatch.

Im Jahr 2013 wurde Jeremy Scott Creative-Director bei Moschino. Seine Kollektionen sind beeinflusst von der Popkultur und bedienen sich, an Anlehnung an Andy Warhol, der Symbolik aus der Markenwelt. Außerdem unterstützte er 2021 Heidi Klum in ihrer Show „Making The Cut“ – dort machte er sich an der Seite von Modeberater Tim Gunn auf die Suche nach talentierten Designern. Jeremy und Model-Mama Heidi Klum stehen 2022 erneut für „Germany’s Next Topmodel“ vor der Kamera.

Jeremy Scott ist Gastjuror bei „Germany’s Next Topmodel“ 2022

Auch 2022 macht sich Heidi Klum auf die Suche nach „Germany's Next Topmodel“. Bei ihrer Suche holt sich die Model-Mama jede Woche professionelle Unterstützung. Der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier oder auch Pop-Ikone Kylie Minogue waren bereits zu Gast bei der Model-Castingshow und unterstützten Heidi bei ihren Entscheidungen. Auch Jeremy Scott wird an der Seite von Heidi Klum die Models der 17. Staffel bewerten. Die Kandidatinnen dürfen am Donnerstag, 07.04.2022, auf ProSieben die Kreationen des Designers beim Entscheidungswalk präsentieren.

Jeremy Scott: Partner

Beruflich kann es bei Jeremy Scott nicht besser laufen, doch wie sieht es privat bei ihm aus? Hat er einen Partner? Aus seiner Homosexualität macht Jeremy Scott kein Geheimnis. Doch dazu, ob er einen Partner an seiner Seite hat, ist nichts bekannt.

Jeremy Scott: Vermögen

Jeremy Scott ist ein großer Name in der Modewelt. Seine Kleidung wird von Prominenten wie Britney Spears und Lady Gaga getragen. Doch wie viel verdient der exzentrische Modedesigner? Das Vermögen von Jeremy Scott wird auf zwischen 8 und 10 Millionen Dollar geschätzt.