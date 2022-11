Als Model, Influencer und Unternehmer wurde er erfolgreich: Jeremy Fragrance. Er hat nicht nur seine eigene Parfümmarke, sondern betreibt auch einen Podcast. Auf seinem YouTube-Kanal gibt er Männern Tipps beim Styling und bei der Parfümwahl. Nun wagt er sich an eine neue Challenge: Er zieht in das „Promi Big Brother“-Haus 2022 ein.

Doch wer ist der Mann, der durch seinen richtigen Riecher reich wurde? Was ist privat über ihn bekannt? Wie heißt er richtig? Wir haben Jeremy Fragrance genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos vom Alter des Influencers bis zu seinem Wohnort findet ihr hier im Überblick.

Jeremy Fragrance im Steckbrief: Alter, echter Name, Wohnort und Co.

Die wichtigsten Fakten zum Influencer gibt es hier auf einen Blick:

Geburtsname: Daniel Schütz

Daniel Schütz Künstlername: Jeremy Fragrance

Jeremy Fragrance Beruf: Unternehmer, Webvideoproduzent, Influencer

Unternehmer, Webvideoproduzent, Influencer Geburtstag: 5. Februar 1989

5. Februar 1989 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Geburtsort: Oldenburg

Oldenburg Wohnort: Bonn

Bonn Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: jeremyfragrance

jeremyfragrance YouTube: Jeremy Fragrance und Jeremy Fragrance Germany

Jeremy Fragrance nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

Sat.1 bezeichnete Jeremy Fragrance „Promi Big Brother" als Nummer Eins des Reality-TVs. Nur deshalb nehme er an der Show teil: „Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer Eins und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-Eins-Dingen identifizieren." An erster Stelle steht für ihn – wie immer – die Selbstoptimierung. Außerdem sagte er: „Mich interessiert das Zusammensein bei ‚Promi Big Brother', gemeinsam nach vorne kommen und zusammen etwas zu schaffen." Diese Aussage beweist Teamgeist. Ob er diesen in der Show tatsächlich auch haben wird, zeigt sich schon bald. Mit wem er im Haus zusammenleben wird, erfahrt ihr hier.

Jeremy Fragrance: Herkunft und Religion

Der Influencer wurde als Kind polnischer Einwanderer geboren. Er wuchs in einer sozial benachteiligten Gegend auf. Ansporn für den Kampf um eine bessere Zukunft gab ihm dabei der Glaube an Gott. Fragrance wurde katholisch erzogen.

Hat Jeremy Fragrance eine Frau und Kinder?

Für Jeremy Fragrance steht Disziplin an oberster Stelle. Hat er in seinem durchgeplanten Alltag Zeit für eine Familie? Aktuell sieht es zumindest nicht so aus. Der Influencer ist Single seit der Trennung von Lara Kim Andersen. Kinder hat Jeremy Fragrance nicht.

Jeremy Fragrance: Vom Theater zum YouTube-Star

Bereits früh begann Jeremy Fragrance Theater zu spielen. Er drehte auch Tanz-Tutorials und war als Model tätig. Außerdem war er Mitglied der Boyband Part Six. Damals nannte er sich allerdings noch Jeremy Williams. Nach nur zwei Jahren stieg er bereits aus der Band aus. Daraufhin begann er ein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen. Während diesem arbeitete er weiterhin als Model.

Als er durch die USA reiste, entstand seine Idee für einen YouTube-Kanal, in dem er Männern Tipps beim Styling und bei der Parfümwahl gibt. Was sich für manche vielleicht etwas absurd anhört, wurde Jeremy Fragrances großer Erfolg. Mittlerweile ist sein YouTube-Kanal weltweit bekannt und er gilt als einer der führenden Parfüm-Influencer.

Jeremy Fragrance hat eine eigene Parfüm-Marke

eigene Düfte müssen her! Vor drei Jahren gründete Jeremy Fragrance also Online-Shop, in dem er selbsthergestellte Parfüms verkauft. Seine Düfte richten sich allerdings nicht nur an Männer. Neben „OFFICE for Men“, „DATE for MEN“ und „BLACK TIE for Men“ verkauft er auch zwei Düfte für Frauen und ein Unisex-Parfüm. Die Preise reichen von 39,99 € bis hin zu mehr als 199,00 €. Als Parfüm-Influencer ist natürlich klar: Auchmüssen her! Vor drei Jahren gründete Jeremy Fragrance also fragrance.one , seinen, in dem er selbsthergestellte Parfüms verkauft. Seine Düfte richten sich allerdings nicht nur an. Neben „OFFICE for Men“, „DATE for MEN“ und „BLACK TIE for Men“ verkauft er auch zwei Düfte für Frauen und ein-Parfüm. Die Preise reichen von 39,99 € bis hin zu mehr als 199,00 €.

Jeremy Fragrance: Das ist sein Podcast

In seinem Podcast „The Fragrance Podcast by Jeremy Fragrance“ geht es – wie der Name bereits verrät – um Düfte. Auf Englisch teilt der Influencer sein Wissen über Parfüms und über das Leben.

Jeremy Fragrance auf Instagram, TikTok und YouTube

Als Influencer hat Jeremy Fragrance natürlich einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihm rund 630.000 Fans (Stand: November 2022). Er teilt hauptsächlich Selfies und kurze Video-Clips von sich.

Weitaus erfolgreicher sind seine YouTube-Kanäle. Auf seinem englischsprachigen Hauptkanal „Jeremy Fragrance“ hat er ca. 1,9 Millionen Abonnenten. Sein deutscher Kanal ist mit knapp 180.000 Abonnenten wesentlich kleiner. Am erfolgreichsten ist der TikTok-Account von Jeremy Fragrance. Dort folgen ihm fast sechs Millionen Fans.

Wie hoch ist das Vermögen von Jeremy Fragrance?

Als ein extrem erfolgreicher Influencer konnte Jeremy Fragrance mittlerweile ein Vermögen von rund 1,3 Millionen Euro erwirtschaften. Er besitzt einige Immobilien auf der ganzen Welt, fährt einen Sportwagen und unterstützt wohl auch großzügig seine Familie.