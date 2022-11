In der ZDF-Serie „Jenseits der Spree“ stehen Kriminalfälle an der Tagesordnung. Immer freitags lösen Robert Heffler und Mavi Neumann die skurrilsten Mordfälle. Doch am Freitag, 11.11.2022, läuft bereits Folge 6 und damit die letzte Episode der zweiten Staffel. In „Toxisch“ zeigen Kamerabilder einen Streit, der tödlich endet. Doch von einer Person, die auf den Aufnahmen zu sehen ist, fehlt jede Spur...

Wann läuft Folge 6 im ZDF?

im ZDF? Gibt es sie in der Mediathek ?

? Um was geht es in „Toxisch“?

Wer sind die Darsteller der Folge?

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung findet ihr hier im Überblick.

„Jenseits der Spree: Toxisch“: ZDF-Sendetermine

Die zweite Staffel der Krimi-Serie läuft bereits seit Anfang Oktober im ZDF. Folge 6 „Toxisch“ ist die letzte Episode der aktuellen Staffel und wird wie gewohnt zur Primetime ausgestrahlt. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 11. November 2022, um 20:15 Uhr

„Jenseits der Spree: Toxisch“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Die Folge „Toxisch“ läuft nicht nur im TV. Wer die Episode nicht in der Ausstrahlung verfolgen kann, hat Glück: Es gilt online first. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung für ein Jahr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

„Jenseits der Spree: Toxisch“: Handlung von Folge 6

Kamerabilder zeigen den Streit zwischen Hannes Seidel und seiner 17-jährigen Nichte Lilly. Danach wird er tot aufgefunden, doch von Lilly fehlt jede Spur. Kurz vor dem Streit verübte sie mit zwei weiteren Personen einen Rauchanschlag. Hat ihre Flucht etwas mit dem Fall zu tun? Heffler und Neumann suchen den Vater auf, doch dieser gibt an, nichts über den Aufenthaltsort seiner Tochter zu wissen, denn die Beziehung zwischen den beiden soll nicht die beste sein. Als herauskommt, dass Lilly mit Erreichen ihrer Volljährigkeit die kleine Bootsmanufaktur ihres Vaters erben wird und ihm die Geschäftsführung entziehen möchte, gerät Jochen Seidel ins Visier der Ermittler. Wollte sie mit Hannes eine „grüne“ Firma daraus machen?

Um an Antworten zu kommen, stoßen die Ermittler auf die Plattform „Nature Future Friends“, auf der Lilly als Umweltaktivistin aktiv war. Doch die Lage spitzt sich vermehrt zu, als die Ergebnisse der Rechtsmedizin vorliegen: Hannes hatte den Sturz überlebt und wurde nachträglich ermordet. Ob Lilly Zeugin des Mordes war und daraufhin weggerannt ist, weil sie selbst in Lebensgefahr schwebt, ist noch unklar...

In der Folge „Toxisch“, die am 11.11.22 im ZDF ausgestrahlt wird, bittet Lilly Seidel (Alexandra Pfeifer) den Klimaaktivisten Mark Nowak (Max Krause) um Hilfe. Wer hat ihren Onkel umgebracht? Diesem Kriminalfall gehen die Ermittler in der letzten Episode von „Jenseits der Spree“ nach.

© Foto: ZDF/Oliver Feist

Die Darsteller von „Jenseits der Spree: „Toxisch“

Neben dem Hauptdarsteller Jürgen Vogel sind in jeder Episode einige weitere Schauspieler zu sehen. Wer die Darsteller aus Folge 6 sind, seht ihr im Überblick:

Rolle – Schauspieler

Robert Heffler – Jürgen Vogel

Mavi Neumann – Aybi Era

Katharina Koblinski – Elisabeth Baulitz

Simon Asmus – Oleg Tikhomirov

Charlotta Heffler – Lea Zoë Voss

Stella Heffler – Luna Jordan

Emmi Heffler – Bella Bading

Josefa Arnheimer – Ceci Chuh

Lilly Seidel – Alexandra Pfeifer

Mark Nowak – Max Krause

Jochen Seidel – Marc Oliver Schulze

Julia Bernhoff – Linda Rohrer

Ingo Kraft – Bruno Apitz

Hannes Seidel – Nils Malten

Mara Fischer – Claudia Burckhardt

Alle Infos zu „Jenseits der Spree“ Staffel 2