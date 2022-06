Er ist Fernsehkoch, „Bares für Rares“-Moderator, Buchautor und jetzt auch der Gegner von Günter Jauch: Horst Lichter tritt am Montag, 06.06.2022, auf RTL ins Duell in der Show „Jauch gegen Lichter“. Es ist bereits die dritte Ausgabe des neuen Formats, in der prominente Herausforderer auf den beliebten Moderator treffen und ihn im Quiz besiegen wollen. Auch dieses Mal geht es wieder um eine Gewinnsumme von 50.000 Euro für das Studiopublikum.

Wann läuft „Jauch gegen...“ auf RTL?

auf RTL? Wer sind die Teilnehmer ?

? Worum geht es in der Show?

Start, Sendetermine, Kandidaten, Moderator – alle Infos zur neuen Quizshow gibt es hier in der Übersicht.

„Jauch gegen Lichter“: Sendetermine und Sendezeit auf RTL

Ein neues Quiz-Spitzenduell auf RTL steht an. Anfang April 2022 ging der Sender mit „Jauch gegen...“ an den Start. Nach Hans Sigl und Oliver Welke geht es nun für Horst Lichter in den Schlagabtausch. Dieser findet wie gewohnt am Montag zur Primetime statt. Das Quizduell wird innerhalb eines Abends am 6. Juni 2022 ab 20:15 Uhr entschieden.

„Jauch gegen Lichter“: Kandidaten

Während in der ersten Ausgabe mit Hans Sigl bereits vorab feststand, von welchen Teilnehmern Günther Jauchs Herausforderer Unterstützung erhält, ist bei „Jauch gegen Lichter“ Geheimhaltung alles. Wer gemeinsam mit Horst Lichter antritt, ist vor der Show noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass jeder der Herausforderer drei prominente Unterstützer als Überraschungsgäste dabei hat. Bis zu ihrem Einsatz werden die Namen der Unterstützer nicht verraten.

„Jauch gegen Lichter“: Darum geht es

Bei „Jauch gegen...“ treten abwechselnde Gegnerinnen und Gegner gegen den beliebten TV-Moderator an. Neue Herausforderer, Fragen und Spielerunden versprechen unterhaltsame Duelle. Im neuen Modus zählen Wissen und Selbsteinschätzung sowie taktisches Geschick. Dabei spielt Günther Jauch allein gegen seinen Herausforderer. Punkte können etwa erspielt werden durch offene Fragen, „Ja/Nein-Behauptungen“ oder Multiple-Choice-Runden. Dem prominenten Herausforderer stehen drei Überraschungsgäste als Unterstützer zur Seite. Mit jedem von ihnen spielt er jeweils eine Multiple-Choice-Runde gemeinsam. Deren Namen bleiben bis zum Einsatz geheim, nur ihre Silhouette ist zu sehen. Der Gegner tritt in der letzten Runde vor dem Finale mit allen prominenten Unterstützern einmalig gemeinsam gegen Jauch an. Im Finale gibt es dann nur noch ein Duell. Dieses wird noch am selben Abend entschieden. Gespielt wird für das Studiopublikum – jeweils für eine Tribünenhälfte – um eine Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro.

„Jauch gegen Lichter“: Moderator Oliver Pocher

Bei der Unterhaltungsshow „Jauch gegen ...“ gibt es jedoch eine Konstante. Moderiert wird die neue Show gewohnt schlagfertig von Oliver Pocher. Er präsentierte bereits den Vorgänger „5 gegen Jacuh“ mit einer kurzen Unterbrechung von Anfang an.