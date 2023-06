CIA-Agenten Jack Ryan wieder dabei beobachten, wie er die Welt rettet. Nur rund ein halbes Jahr nach Veröffentlichung von vierte Staffel der Serie. Erst im Dezember 2022 konnte man denwieder dabei beobachten, wie er die Welt rettet. Nur rund ein halbes Jahr nach Veröffentlichung von Staffel 3 der äußerst erfolgreichen Actionserie auf Amazon Prime Video folgt nun dieder Serie.

Hier erfahrt ihr, worum es genau geht. Außerdem bekommt ihr einen Überblick über den Cast und alles, was ihr sonst noch über Tom Clancys „Jack Ryan“ Staffel 4 wissen müsst.

Wann startet Staffel 4 von „Jack Ryan“

Amazon Prime hat mittlerweile mitgeteilt, wann Tom Clancys „Jack Ryan“ in Staffel 4 startet. Der Starttermin ist Freitag, 30.06.2023. Von da an sind wöchentlich zwei neue Folgen auf dem Streamingdienst verfügbar. Das große Staffelfinale erfolgt dann am Freitag, 14.07.2023.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 30.06.2023

Folge 2: Freitag, 30.06.2023

Folge 3: Freitag, 07.07.2023

Folge 4: Freitag, 07.07.2023

Folge 5: Freitag, 14.07.2023

Folge 6: Freitag, 14.07.2023

Wie viele Folgen umfasst „Jack Ryan“ Staffel 4?

Alle bisherigen Staffeln der Serie rund um den CIA-Agenten umfassen acht Folgen. Doch für Staffel 4 hat Amazon Prime nur sechs neue Episoden angekündigt.

Darum geht es in der Fortsetzung

In der vierten Staffel befindet sich Jack Ryan auf seiner bisher gefährlichsten Mission: Er muss sich einem Feind im In- und Ausland stellen! Denn als neuer stellvertretender CIA-Direktor hat Jack die Aufgabe, interne Korruption aufzudecken. Dabei stößt er auf eine Reihe von verdächtigen Geheimoperationen, die die Verwundbarkeit des Landes offenbaren könnten. Doch während Jack und sein Team noch untersuchen, wie tief die Korruption verwurzelt ist, entdeckt er eine weitaus schlimmere Realität. Schließlich deckt er eine Verschwörung auf, die seinen Glauben an das System, für dessen Schutz er immer gekämpft hat, auf die Probe stellt...

Jack Ryan (John Krasinski) ist nun stellvertretender CIA-Direktor. Welche Herausforderungen birgt diese Aufgabe?

© Foto: Jonny Cournoyer

Gibt es einen Trailer zu Staffel 4 von „Jack Ryan“

Rund einen Monat vor Erscheinungsdatum hat Amazon Prime einen offiziellen Trailer zur vierten Staffel von „Jack Ryan“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen Einblick in die Serie:

Die Besetzung von „Jack Ryan“ Staffel 4 im Überblick

John Krasinski übernimmt auch in Staffel 4 die Rolle des CIA-Agenten. Weitere Schauspieler, die aus den vorherigen Staffeln bekannt sind, kehren für die neuen Folgen zurück. Doch Amazon Prime konnte auch neue Darsteller gewinnen. Wer zum Cast von „Jack Ryan“ Staffel 4 gehört, erfahrt ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle