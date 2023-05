Auf diese Serie hatten Fantasy-Fans gespannt gewartet: „Der Greif“ ist auf Amazon Prime an den Start gegangen. In der Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Wolfgang Hohlbein tauchen Mark und seine Freunde in eine geheimnisvolle Welt ein, um Marks Bruder zu retten. Kaum sind die Folgen online, fragen die Fans schon nach mehr.

Gibt es eine Fortsetzung? Worum könnte es gehen? Und wer spielt mit? Was zum jetzigen Zeitpunkt zu Staffel 2 bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Gibt es eine zweite Staffel von „Der Greif“?

Die neue Serie ist gerade erst auf Amazon Prime gestartet. Neugierige Fans haben die sechs Folgen womöglich schon durchgeschaut und fragen sich jetzt, ob es weitergeht. Dazu gibt es aktuell leider noch keine Infos. Für gewöhnlich machen es Streaminganbieter bei neuen Produktionen vom Erfolg abhängig, bevor sie eine weitere Staffel in Auftrag geben.

Sobald Amazon Prime Neuigkeiten zu einer möglichen Fortsetzung bekannt gibt, findet ihr die Infos an dieser Stelle.

Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

In „Der Greif“ entdecken die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky eine fantastische Welt, genannt „Der Schwarze Turm“. Als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen sie in diese Welt eintauchen und sich der Gefahr stellen.

Die Vorlage zur Serie besteht aus einem Buch, was an sich nahelegen würde, dass die Geschichte in einer Staffel auserzählt ist. Da die Macher aber an einigen Stellen vom Roman abweichen, gäbe es sicher noch Möglichkeiten, diese zu erweitern. Zudem hat Wolfgang Hohlbein drei Prequel-Kurzgeschichten veröffentlicht, die ebenfalls Material für eine weitere „Greif“-Staffel liefern könnten. Es bleibt also spannend.

Die Besetzung von „Der Greif“ im Überblick

Für die Verfilmung hat Amazon Prime zahlreiche bekannte Schauspieler an Bord geholt. Bei einer Fortsetzung käme es ganz auf die Handlung an, wie der Cast aussieht. Sollte die Geschichte im selben Zeitraum spielen wie die erste Staffel, wäre es wahrscheinlich, dass einige Schauspieler zurückkehren. Sollte Staffel 2 jedoch wirklich ein Prequel sein, dürften sich die Fans vermutlich auf überwiegend neue Gesichter freuen.

Der aktuelle Cast und die Rollen seht ihr hier im Überblick:

Jeremias Meyer als Mark

Lea Drinda als Becky

Zoran Pingel als Memo

Theo Trebs als Thomas

Sabine Timoteo – Petra

Thorsten Merten – Dr. Peters

Flora Li Thiemann – Sarah

Samirah Breuer – Maya

Yuri Völsch – Ben

Armin Rohde – Kommissar Bräker

Sebi Jaeger – Demia / Gehörnter Jäger

Katharina Heyer – Sarahs Mutter

Maximilian Pekrul – DJ Big John

Lenius Jung – Dix

Lara-Sophie Milagro – Mutter Sara

Paul Schröder – Yezarial

Samia Hofmann – Yarmael

Peter Kaghanovitch – Zirkusdirektor

Louis Wagenbrenner – Thomas (jung)

Michel Hoppe – Mark (jung)

Tonio Arango – Baron Sarn

Uke Bosse – Musikladenbesitzer

Lars Pape – Lieferant

David Hörning – Horn (Synchronstimme)

Golo Euler

Fabian Busch

Christian Koerner

Das ist das Buch „Der Greif“ von Wolfgang Hohlbein

Der deutsche Autor Wolfgang Hohlbein zählt mit rund 43 Millionen verkaufter Bücher zu den erfolgreichsten Autoren des Landes. Allein sein Roman „Der Greif“, den er zusammen mit seiner Frau Heike geschrieben hat, verkaufte sich in Deutschland mehr als eine Million Mal. Das Buch wurde im Jahr 1989 veröffentlicht und ist bis heute eine der erfolgreichsten Fantasy-Geschichten.