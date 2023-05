Fantasy-Fans können sich freuen: Amazon Prime hat mit „Der Greif“ ein neues Serien-Highlight veröffentlicht. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Wolfgang Hohlbein ist das erste große deutsche Fantasy-Projekt seit „Die unendliche Geschichte“. Darin tauchen Mark und seine Freunde in die geheimnisvolle Welt des Schwarzen Turms ein, um Marks Bruder zu retten.

Wie viele Folgen gibt es? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind im Cast? Was ihr zu „Hohlbeins – Der Greif“ wissen müsst, erfahrt ihr hier im Übersichtsartikel.

Wann startet „Der Greif“ auf Amazon Prime?

Der Startschuss für die komplette erste Staffel war vorab für Freitag, 26. Mai 2023, angekündigt gewesen. Dann sollte die Serie in über 240 Ländern in zehn verschiedenen Sprachen und mit ca. 35 Untertitelungen erscheinen. Doch es gab unerwartet eine Überraschung: Bereits einen Tag früher, also am Donnerstag, 25. Mai 2023, sind alle Folgen beim Streamingdienst verfügbar.

Wie viele Folgen gibt es?

Die erste Staffel umfasst sechs Folgen à 45 Minuten. Somit dürfen sich die Zuschauer auf viereinhalb Stunden Fantasy-Unterhaltung freuen.

Darum geht es in „Hohlbeins – Der Greif“

„Der Greif“ spielt in Krefelden im Jahr 1994. Die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky entdecken eine fantastische Welt, genannt „Der Schwarze Turm“. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, alle Lebewesen gnadenlos. Mark findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht infrage. Doch als Marks Bruder Thomas verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und sich der Gefahr stellen.

Mark (Jeremias Meyer) ist der Einzige, der den Greif besiegen kann. Er will aber kein Held sein.

Die sechs Folgen von „Der Greif“ im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Gegen schlechte Zeiten“

An seinem 16. Geburtstag führt Marks Bruder Thomas ihn in das dunkle Familiengeheimnis ein und überreicht ihm die Chronik des Schwarzen Turms. Eine andere Welt, die von einem unheimlichen Wesen beherrscht wird – dem Greif. Doch was hat die Chronik mit dem Tod ihres Vaters zu tun?

Folge 2: „Nicht meine Baustelle“

Widerstrebend macht sich Mark mithilfe von Memo auf die Suche nach seinem Bruder Thomas, der in der Welt des Schwarzen Turms verschwunden ist. Währenddessen forscht Becky in Marks Vergangenheit und entdeckt ein schreckliches Geheimnis.

Folge 3: „ F***ing Superhelden“

Mark versucht gegen den Willen seiner Mutter, einen Weg zurück in die Welt des Schwarzen Turms zu finden, um Memo zu retten. Währenddessen versucht Becky herauszufinden, ob der Inhalt der Chronik wirklich existiert oder ob Mark an Wahnvorstellungen leidet.

Folge 4: „Easy Peasy“

Mark und Memo schmieden einen Plan, um Thomas zu befreien. Becky ahnt davon nichts. Sie ist überzeugt, dass sich Mark alles einbildet. Genauso wie seine Mutter, die ihn in die Psychiatrie einweisen will. Gelingt Mark die Flucht?

Folge 5: „Er ist bereit“

Während Mark und Memo sich auf die Ankunft der Gehörnten vorbereiten, versucht Becky Marks Mutter zu überzeugen, dass er nicht an Wahnvorstellungen leidet. Doch dann nimmt das Schicksal eine grausige Wendung...

Folge 6: „Spür den Hass!“

Marks Mutter erhält von Kommissar Bräker einen schockierenden Hinweis über den Tod ihres Mannes. Mark und Memo stellen sich in der Turmwelt dem ultimativen Schrecken.

Das ist der Trailer zu „Der Greif“

Zunächst hatten zwei Teaser einen ersten Einblick in die neue Serie gegeben. Eineinhalb Wochen vor dem Start veröffentlichte Amazon Prime jetzt auch den offiziellen Trailer zu „Der Greif“.

Welche FSK hat die Serie?

Die Welt des Schwarzen Turms ist düster und gruselig. Amazon Prime gibt zudem die Hinweise auf Nacktheit, Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Rauchen, Schimpfwörter und sexuelle Inhalte. Daher ist die Serie nicht für Kinder geeignet. „Der Greif“ hat eine Altersfreigabe von FSK16, also ist sie für alle Zuschauer ab 16 Jahren empfohlen.

Diese Schauspieler sind im Cast von „Der Greif“

Für die Verfilmung von „Der Greif“ hat Amazon Prime zahlreiche bekannte Schauspieler an Bord geholt. Die Rolle des Protagonisten Mark übernimmt Jeremias Meyer, der aus den „Vampirschwestern“-Filmen bekannt ist. An seiner Seite spielen Lea Drinda („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“), Zoran Pingel („Kitz“) und Theo Trebs („Abschussfahrt“) die weiteren Hauptrollen. Dazu gibt es einige Neben- und Episodenrollen sowie Special Guests. Noch sind nicht alle Rollen der Darsteller bekannt.

Der Cast und die Rollen im Überblick:

Jeremias Meyer als Mark

Lea Drinda als Becky

Zoran Pingel als Memo

Theo Trebs als Thomas

Sabine Timoteo – Petra

Thorsten Merten – Dr. Peters

Flora Li Thiemann – Sarah

Samirah Breuer – Maya

Yuri Völsch – Ben

Armin Rohde – Kommissar Bräker

Katharina Heyer – Sarahs Mutter

Maximilian Pekrul – DJ Big John

Lenius Jung – Dix

Lara-Sophie Milagro – Mutter Sara

Sebi Jaeger – Demia / Gehörnter Jäger

Paul Schröder – Yezarial

Samia Hofmann – Yarmael

Mirco Kreibich – Fendia

Peter Kaghanovitch – Zirkusdirektor

Louis Wagenbrenner – Thomas (jung)

Michel Hoppe – Mark (jung)

Tonio Arango – Baron Sarn

Uke Bosse – Musikladenbesitzer

Lars Pape – Lieferant

David Hörning – Horn (Synchronstimme)

Golo Euler

Fabian Busch

Christian Koerner

Die Gehörnten werden von Tänzern dargestellt

Bei der Produktion mussten sich die Macher mit allerlei Fragen um die einzelnen Figuren beschäftigen. Wie bewegen sich zum Beispiel die Gehörten? Da die langen Drehs in Kostümen mit Prothesen und Applikationen eine hohe körperliche Belastbarkeit und Bewegungsgeschick erfordern, wurden die Rollen mit Tänzern und Tänzerinnen besetzt. Auf einen deutschlandweiten Open Call folgten Hunderte von Bewerbungen, aus denen am Ende eine etwa zehnköpfige Crew ausgesucht wurde. Zu den ausgewählten Darstellenden zählen unter anderem die Tänzerin, Schauspielerin und Stuntee Samia Hofmann als Yarmael, Breakdancer Sebi Jäger aka Killersebi als Demia und Balletttänzer Mirco Kreibich als Fendia. Unterstützung bekamen sie von Tänzerin und Bewegungscoach Christine „Tini“ Bach, die dem Team während des Drehs zur Seite stand.

So ist die Sprache „Horn“ entstanden

„Horn“ ist in „Der Greif“ die Sprache der Gehörnten. Die fantastischen Kreaturen kommunizieren in der Serie in einer eigens für den Dreh entwickelten Sprache. Diese wurde von dem Berliner Linguistik-Studenten Dominique Bobeck entwickelt, der dem Cast am Set auch als Dialect Coach zur Seite stand. Kleiner Fun Fact: Die Fantasie-Sprache ist so ausgereift, dass Bobeck beim Drehabschluss sogar „Oh Tannenbaum“ in „Horn“ singen konnte.

Wann und wo wurde „Der Greif“ gedreht?

Die Dreharbeiten zur neuen Fantasy-Serie fanden vom 13. Juli bis 22. November 2021 in Berlin, Brandenburg und auf Teneriffa statt. Gedreht wurde unter anderem in der Zitadelle Spandau, in Babelsberg und in Berlin-Pankow in der Heynstraße. Konkrete Drehorte waren hier laut der „Berliner Morgenpost“ die Heynstudios im Florakiez sowie die Bar „Fritz Heyn“.

Eine weitere Location war das Kloster Chorin im brandenburgischen Landkreis Barnim. Laut „moz.de“ wurde die Klosteranlage sogar rund fünf Tage voll gesperrt. Einzelne Bereiche waren für Besucher sogar drei Wochen nicht zugänglich.

Das ist das Buch „Der Greif“ von Wolfgang Hohlbein

Der deutsche Autor Wolfgang Hohlbein zählt mit rund 43 Millionen verkaufter Bücher zu den erfolgreichsten Autoren des Landes. Allein sein Roman „Der Greif“, den er zusammen mit seiner Frau Heike geschrieben hat, verkaufte sich in Deutschland mehr als eine Million Mal. Das Buch wurde im Jahr 1989 veröffentlicht und ist bis heute eine der erfolgreichsten Fantasy-Geschichten.

Es gibt drei Prequel-Kurzgeschichten zu „Der Greif“

Wer nicht genug von dem Fantasy-Highlight bekommt, darf sich freuen: „Der Greif“-Schöpfer Wolfgang Hohlbein entführt in Zusammenarbeit mit Erol Yesilkaya in drei Kurzgeschichten in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Darin flieht Marks Großvater, Arthur Zimmermann, vor seiner Hinrichtung durch die Nazis in die Welt des Schwarzen Turms. Doch dort ist er ebenso wenig in Sicherheit, denn der Greif sucht nach ihm…

Die Amazon Original Stories der dreiteiligen Reihe sind bereits seit dem 25. April 2023 bei Amazon Publishing verfügbar. Die Kurzgeschichten gibt es als eBook, zudem sind sie in Prime Reading und Kindle Unlimited enthalten. Darüber hinaus gibt es sie von Dietmar Wunder gelesen als Audio-Version bei Prime Reading, Kindle Unlimited und Audible.

Was sagt Wolfgang Hohlbein zur Verfilmung?

Seinen Bestseller schon bald als Serie zu sehen, freut den Schriftsteller: „Dass mit ‚Der Greif‘ eines meiner wichtigsten Werke temporeich und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt wurde, finde ich großartig“, so Hohlbein. „Der Greif selbst steht dabei für den größten Schrecken, den wir Menschen aushalten können – und das finde ich in der Serie kongenial umgesetzt.“

Es habe vorab einige Gespräche gegeben, um eine Richtung festzulegen. Aus der eigentlichen Drehbucharbeit habe er sich dann mit dem guten Gefühl rausgehalten. Dass die Serie an gewissen Stellen von der Buchvorlage abweicht, sieht Hohlbein als erzählerische Notwendigkeit, „auch wenn ich an dem einen oder anderen Romandetail hänge, das nicht eins zu eins umgesetzt wurde“. Er betont: „Wichtig war und ist mir, dass, bei aller Action und überraschenden Wendungen, die inneren und äußeren Konflikte der Hauptpersonen im Mittelpunkt stehen.“ Das funktioniere in jeder Form künstlerischer Umsetzung eben etwas anders.