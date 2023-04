In „Daisy Jones & The Six“ finden sich die Zuschauer in der Musikszene der 1970er Jahre in Los Angeles wieder. Die Amazon Prime Serie handelt von der Sängerin Daisy Jones, die gemeinsam mit der Band The Six zu einer legendären Rockgruppe aufstieg, sich allerdings auf dem Höhepunkt ihres Erfolges plötzlich auflöste.

Die Geschichte begeistert und zieht in ihren Bann. Da wird natürlich die Frage nach einer Fortsetzung laut. Hier erfahrt ihr, ob es Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“ geben wird und was bisher darüber bekannt ist.

Kommt Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“?

Ursprünglich war „Daisy Jones & The Six“ als abgeschlossene Miniserie angelegt. Die Romanvorlage von Taylor Jenkins Reid wurde in Staffel 1 vollständig umgesetzt. Doch der Erfolg und die Begeisterung der Beteiligten vor und hinter der Kamera könnten Amazon Prime zum Umdenken anregen. Die Serienmacher Dave Neustadter und Will Graham finden, eine Fortsetzung „wäre fantastisch. Wenn Menschen sich für diese Geschichte interessieren, bekommen wir vielleicht eine Gelegenheit dazu.“ Die Entscheidung über Staffel 2 liegt jedoch bei der Autorin der Buchvorlage: „Die große Frage ist, ob Taylor ein weiteres Kapitel für diese Figuren in ihrem Kopf hat. Wenn wir die Chance bekämen, würden alle Beteiligten ohne Frage zurückkommen.“

Taylor Jenkins Reid ist zwar sehr zufrieden mit dem Serienende, räumte aber ein, über eine Fortsetzung nachzudenken: „Wir sind in der glücklichen Position, in der unsere Geschichte ein Ende hat, das sich wirklich gut anfühlt. Das würde ich nur antasten, wenn es eine Story gäbe, die wir unbedingt erzählen müssten. Habe ich in letzter Zeit über eine solche Sequel-Geschichte nachgedacht? Das habe ich mit Sicherheit.“ Und auch Hauptdarsteller Sam Claflin ist Feuer und Flamme: „Ich habe meine Version einer 2. Staffel sogar schon gepitcht.“

Wann startet Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“ auf Amazon Prime Video?

Noch ist unklar, ob „Daisy Jones & The Six“ fortgesetzt wird. Deshalb kann an dieser Stelle auch noch kein Erscheinungsdatum genannt werden. Sobald Amazon Prime Video hierzu Neuigkeiten bekannt gibt, ergänzen wir diese.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Die Geschichte für Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“ ist noch nicht geschrieben. Ideen, wie es mit den ehemaligen Band-Mitgliedern weitergehen könnte, gibt es jedoch zur Genüge.

Achtung: Spoiler zum Ende von Staffel 1!

Könnte in der zweiten Staffel vielleicht sogar ein Band-Comeback bevorstehen? Die letzte Szene lässt Fans jedenfalls genau darauf hoffen: Billy Dunne klingelt nach vielen Jahren ohne Kontakt an der Haustür von Daisy. Ein erster Schritt – doch können die Bandmitglieder es wirklich schaffen, sich wieder zusammenzuraufen? Und dann ist natürlich die Frage, ob die Liebe zwischen Billy und Daisy endlich eine Chance hätte...

Die Serienmacher gaben außerdem bekannt, auf welchen Charakter sie sich gerne mehr konzentriert hätten: „Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit mit ihr gehabt: Simone ist so eine coole Figur, dass sie ihre eigene Serie haben könnte. Wir konnten sie nur bis zu einem gewissen Punkt beleuchten. Aber wir wollten ihr die Ehre erweisen und ein faszinierendes Universum am anderen Ende des Landes andeuten. Dort könnten wir in einer weiteren Staffel mehr Zeit verbringen.“ Ob also Staffel 2 mehr in New York spielen wird, wo Simone Jackson nun lebt, oder der Charakter sogar ein eigenes Spin-Off bekommt, wird sich zeigen.

Die etwas andere Liebesgeschichte zwischen Billy Dunne (Sam Claflin) und Daisy Jones (Riley Keough) zog die Zuschauer in ihren Bann.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 2?

Staffel 1 von „Daisy Jones & The Six“ umfasst 10 Folgen. Voraussichtlich wird sich Amazon Prime daran orientieren. Die Fortsetzung bekäme demnach ebenfalls 10 Episoden.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“?

Da es laut den Showmachern und der Autorin der Buchvorlage noch überhaupt keine Storyline für Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“ gibt, haben natürlich die Dreharbeiten auch noch nicht begonnen. Somit existiert auch noch kein Trailer für eine Fortsetzung der Serie. Sobald er veröffentlicht wird, ergänzen wir ihn hier.

Das ist die Besetzung von „Daisy Jones & The Six“ Staffel 2

Noch ist Staffel 2 von „Daisy Jones & The Six“ nicht bestätigt, weshalb der Cast ebenfalls noch nicht feststeht. Jedoch sagten die Serienmacher, dass alle Beteiligten ohne Zweifel zurückkehren würden. Lediglich die Figur Teddy Price verstarb. Somit dürfte es einige Wiedersehen mit den Schauspielern aus Staffel 1 geben. Wen man für die Fortsetzung erwarten kann, seht ihr in der Besetzungsliste:

