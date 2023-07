Amazon Prime die Geschichte von „Jack Ryan“ zu Ende. Der Streamingdienst hat angekündigt, dass die Serie in ihrer jetzigen Form nicht fortgeführt wird – und das trotz ihres großen Erfolges. Diese Entscheidung überrascht viele Fans. Mit Staffel 4 geht aufdie Geschichte vonzu Ende. Der Streamingdienst hat angekündigt, dass diein ihrer jetzigen Form nicht fortgeführt wird – und das trotz ihres großen Erfolges. Diese Entscheidung überrascht viele Fans.

Warum „Jack Ryan“ keine Fortsetzung bekommt und worauf sich die Fans statt Staffel 5 vielleicht freuen können, erfahrt ihr hier.

Darum gibt es keine Staffel 5 von „Jack Ryan“

Zeitgleich mit der Ankündigung der vierten Staffel von „Jack Ryan“ wurde auch bekannt, dass der Serienheld damit in den vorzeitigen Ruhestand geschickt werden soll. Die Branchenseite „Deadline“ berichtet, dass der Schauspieler des CIA-Agenten, John Krasinski, nur einen Vertrag für vier Staffeln habe. Das könnte das frühzeitige Ende der Serie erklären. Denn mit mehr als 20 Romanen von Tom Clancy würde es mehr als genug Stoff für weitere Staffeln rund um Jack Ryan geben.

Und tatsächlich: Es gibt bereits seit einiger Zeit Spekulationen, ob statt Staffel 5 ein Spin-Off der Serie erscheinen wird. Somit könnte es weiterhin Actiongeschichten aus dem „Jack Ryan“-Universum geben. Schließlich wurde der CIA-Agent auch schon von Hollywoodgrößen wie Ben Affleck, Chris Pine, Harrison Ford oder Alec Baldwin verkörpert – ein neuer Schauspieler wäre also durchaus denkbar. Im Spin-Off soll der von Michael Peña verkörperte Domingo Chavez, der bereits in Staffel 4 zu sehen war, eine größere Rolle spielen. Von Amazon Prime Video wurde diesbezüglich jedoch noch nichts bestätigt.

Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Da es keine weitere Fortsetzung von „Jack Ryan“ geben wird, kann hier auch kein Startdatum genannt werden. Sollte Amazon Prime doch noch mehr Geschichten aus Tom Clancys Universum veröffentlichen, erfahrt ihr es hier.

Fortsetzung oder Spin-Off? Darum könnte es gehen

Es ist im Moment ziemlich sicher, dass es keine Staffel 5 von „Jack Ryan“ geben wird. Die Gerüchte über ein Spin-Off werden jedoch immer lauter. Dieses könnte sich um Domingo Chavez drehen, der in Staffel 4 bereits von Michael Peña verkörpert wurde. Um was es genau gehen könnte und ob ein neuer Schauspieler dafür in die Rolle von Jack Ryan schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt.

Fest steht jedoch, dass die Geschichte von Domingo Chavez einiges an Stoff für eine neue Serie hergeben würde. In den Werken von Tom Clancy ist er zunächst Bandenmitglied, bevor er sich der US-Armee anschließt und letztendlich sogar die Leitung des Team Rainbow übernimmt – eine filmreife Entwicklung also. Was Amazon Prime daraus macht, wird sich zeigen.

Könnte Domingo Chavez (Michael Peña) im Fokus eines Spin-Offs der „Jack Ryan“-Serie stehen?

© Foto: Attila Szvacsek

Die Besetzung von „Jack Ryan“ im Überblick

Es wird keine fünfte Staffel von „Jack Ryan“ geben – wohl, weil der Vertrag von Amazon Prime mit dem Hauptdarsteller John Krasinski nach vier Staffeln geendet hat. Somit ist unklar, welcher Schauspieler in seine Fußstapfen treten könnte. Auch ob die anderen Darsteller in einem Spin-Off wiederzusehen wären, steht noch nicht fest. Es wird jedoch vermutet, dass Michael Peña eine größere Rolle darin spielen könnte. Hier seht ihr erstmal noch die Besetzung der vierten Staffel von „Jack Ryan“: