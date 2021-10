Italien gegen Spanien: In der UEFA Nations League kommt es morgen zur Neuauflage des EM-Halbfinals. Damals, im Juli, hatte die Squadra Azzurra die spanische Nationalmannschaft auf dem Weg zum Europameisterschafts-Titel mit 4:2 nach Elfmeterschießen besiegt. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Kann sich die „Furia Roja“ nun im Halbfinale der Nations League revanchieren und ins Endspiel einziehen?

Die Europameister werden etwas dagegen haben: Beim Finalturnier der Nations League wollen die Italiener ihre Ungeschlagen-Serie ausbauen und dem schon jetzt einmalig erfolgreichen italienischen Sportjahr den nächsten Höhepunkt schenken. „Es wäre doch fantastisch, wenn wir die Nations League gleich nach der Europameisterschaft gewinnen würden“, sagte Coach Roberto Mancini lapidar, „und dann qualifizieren wir uns noch vorzeitig für die WM.“

Aber Mancini wäre nicht Mancini, wenn er nicht sofort eine Warnung hinterher schieben würde und daran erinnerte, dass just die Iberer bei der EM der härteste Gegner waren, „eine starke Mannschaft mit guten Spielern.“ Der Sieger des europäischen Fußball-Klassikers trifft im Endspiel am Sonntag auf Belgien oder Frankreich, die sich im zweiten Halbfinale am Donnerstag in Turin gegenüberstehen.



Wo wird Italien gegen Spanien live im TV übertragen?

gegen übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Halbfinal-Partie der UEFA Nations League



Italien gegen Spanien: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Europameister Italien und Spanien findet am Mittwoch, den 06.10.2021, um 20:45 Uhr statt. Im San Siro in Mailand wird die Begegnung vor ausverkauftem Haus stattfinden – unter Corona-Bedingungen heißt das: vor 37.000 Fans.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Italien, Spanien

: Italien, Spanien Wettbewerb : Nations League

: Nations League Runde: Halbfinale

Halbfinale Datum und Uhrzeit : 06.10.2021, 20:45 Uhr

: 06.10.2021, 20:45 Uhr Spielort : San Siro, Mailand

: San Siro, Mailand zugelassene Zuschauer: 37.000

Italien vs Spanien live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV bei ARD und ZDF?

Das Spiel der Nations League zwischen Italien und Spanien wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky oder öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF oder Privatsender wie RTL übertragen die Partie nicht.

Alle Infos zur Übertragung Italien gegen Spanien am 06.10.2021 um 20:45 Uhr:

DAZN: Kosten, Probemonat, Preis, kündigen – alles zur Mitgliedschaft

Streamingdienst DAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit wird es allerdings nicht mehr lange geben. DerDAZN bietet Sport-Übertragungen aus sämtlichen Bereichen. Bislang konnte man das Angebot 30 Tage lang testen, diese Möglichkeit wird es allerdings nicht mehr lange geben. Zudem hat der Streaming-Riese seine Preise erhöht.

Alle Infos zum Abo, Gratismonat, Kosten, Mitgliedschaft pausieren und Co. im Überblick:

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Italien und Spanien: So kamen sie ins Halbfinale der Nations League

Das Halbfinale der Nations League wird von den vier Gruppensieger der sogenannten League A ausgespielt. Italien setzte sich in Gruppe 1 unter anderem gegen die Niederlande und Polen durch. Die Abschlusstabelle sah wie folgt aus:

Italien: 12 Punkte

Niederlande: 11

Polen: 7

Bosnien-Herzegowina: 2



In Gruppe 4 setzten sich die Spanier unter anderem gegen Deutschland durch. Die Schlusstabelle:

Spanien: 11 Punkte

Deutschland: 9

Schweiz: 6

Ukraine: 6



Im Halbfinale treffen nun die Sieger der Gruppen 1 und 4, Italien und Spanien, sowie aus den Gruppen 2 und 3, Belgien und Frankreich, aufeinander.