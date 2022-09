Erst das Ja-Wort, dann das Kennenlernen: Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ haben sechs Paare ihr Blind Date vor einem Standesbeamten. Auch im Herbst 2022 werden zwölf Singles auf Sat.1 die Suche nach dem Partner rückwärts angehen und treffen erstmals vor dem Traualtar aufeinander. Wer mit wem in die Ehe starten soll, wird bei „HadeB“ dann ab Oktober wieder von Experten mithilfe der Wissenschaft entschieden.

Alle bisher bekannten Infos zur Ausstrahlung der neuen Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2022 erhaltet ihr hier in der Übersicht.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2022: Start auf Sat.1

Wenn zwei wildfremde Menschen, die sich zuvor noch nie gesehen haben, den Bund der Ehe eingehen, kann das nur eins heißen: „Hochzeit auf den ersten Blick“ läuft wieder. Ganz nach dem Motto „Liebe wird aus Mut gemacht“ zeigt Sat.1 die neuen Episoden ab Montag, 3. Oktober 2022.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

„Kuss oder Korb“ heißt es auch 2022 wieder auf Sat.1. In der neunten Staffel des erfolgreichen Sozialexperiments wagen Singles das legendäre Blind Date im Standesamt. Zu sehen ist das in acht Folgen jeweils montags zur Primetime.

Hier eine Übersicht der bisher bekannten Sendetermine samt Sendezeit auf Sat.1:

Folge 1: 03.10.2022 um 20.15 Uhr

Wir aktualisieren die Liste fortlaufend, sobald weitere Sendetermine bekannt sind.

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Stream auf Joyn und in der Mediathek

Wer in Staffel 8 eine Sendung verpasst hat oder die ganze Folge nochmal sehen wollte, hatte die Möglichkeit, die Wiederholung nach der Ausstrahlung auf der Sat.1-Homepage oder auf Joyn zu schauen. Noch heute stehen die ganzen Folgen der vergangenen Staffel zum Abruf im Stream auf der Sat.1.-Seite bereit. Genau wie 2021 ist auch in diesem Jahr ein Stream der Sendung auf Joyn wieder sehr wahrscheinlich.

Wie funktioniert „Hochzeit auf den ersten Blick“?

Zwei wildfremde Menschen, die sich zuvor noch nie gesehen haben, gehen den Bund der Ehe ein. Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist das Programm. 12 Kandidaten werden nicht von der Liebe, sondern von der Wissenschaft zusammengebracht. Dabei hoffen sie auf den richtigen Partner fürs Leben.

In acht Folgen von HadeB gehen zwölf Singles, die sich nicht kennen, mit einem der anderen unbekannten Teilnehmer oder Teilnehmerinnen den Bund der Ehe ein. Sie sehen sich das allererste Mal in voller Hochzeitsmontur, sprich Brautkleid, Anzug etc., vor dem Traualtar. Damit wollen sie herausfinden, ob aus Wissenschaft Liebe werden kann. Denn für die Zusammenstellung der Paare sind drei Experten verantwortlich. Hat sich ein Paar für die Ehe entschieden, dann geht es auf Hochzeitsreise. Die Paare vor dem Traualtar können allerdings auch vor der Eheschließung sagen, dass sie es nicht möchten.

Wer sucht bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ die Paare aus?

Drei Experten wählten bislang die Paare auf Basis von einigen Tests und Auswahlverfahren aus: