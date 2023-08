Netflix nun nach: Nachdem kurze Zeit zuvor bereits die Fortsetzung von „Heart of Stone“ jetzt einen weiteren actionreichen Film. Darin muss eine Geheimagentin die wertvollste – und gefährlichste – Waffe ihrer Organisation schützen. Action-Fans kommen aktuell voll auf ihre Kosten, denn nach „Jack Ryan“ und „Citadel“ auf Amazon Prime legtnun nach: Nachdem kurze Zeit zuvor bereits die Fortsetzung von „Tyler Rake: Extraction“ erschienen ist, veröffentlicht der Streamingdienst mitjetzt einen weiterenFilm. Darin muss eine Geheimagentin die wertvollste – und gefährlichste – Waffe ihrer Organisation schützen.

Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. von „Heart of Stone“.

Wann startet „Heart of Stone“ auf Netflix?

„Heart of Stone“ erscheint Mitte August auf Netflix. Als konkretes Startdatum hat der Streamingdienst Freitag, 11.08.2023, angegeben.

Wie gewohnt steht der Film am Erscheinungstag ab 9 Uhr auf der Plattform zur Verfügung.

Worum geht es in „Heart of Stone“?

In „Heart of Stone“ geht es actionreich und dramatisch zu: Die Geheimagentin einer dubiosen Friedensagentur muss eine Hackerin schleunigst davon abhalten, die wertvollste Waffe der Organisation zu stehlen – denn diese ist zugleich die gefährlichste…

An der Seite von Sophie Okonedo spielt Matthias Schweighöfer im Netflix-Film „Heart of Stone“.

© Foto: Robert Viglasky/Netflix

Das ist der Trailer zu „Heart of Stone“

Netflix hat bereits einen offiziellen Trailer für den Actionfilm veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick:

Die Besetzung von „Heart of Stone“ im Überblick

Der Cast von „Heart of Stone“ hat eine Besonderheit: Er ist internationaler, als man es sonst von Netflix-Filmen kennt. Die Hauptrolle wird von der israelischen Schauspielerin Gal Gadot übernommen, die unter anderem „Wonder Woman“ verkörperte. Und mit Matthias Schweighöfer taucht sogar ein deutscher Darsteller in der Besetzungsliste auf. Hier seht ihr den bisher bekannten Cast im Überblick:

Schauspieler – Rolle

Gal Gadot als Rachel Stone

Jamie Dornan als Parker

Alia Bhatt als Keya Dhawan

Sophie Okonedo als Nomad/King of Hearts

Matthias Schweighöfer als Jack of Hearts

Jing Lusi als Yang

Paul Ready als Bailey

Jon Kortajarena als The Blond

Wo wurde „Heart of Stone“ gedreht?

Nicht nur der Cast von „Heart of Stone“ ist international, auch die Drehorte befinden sich in mehreren Ländern. So fanden Dreharbeiten in Südtirol an der Schnalstaler Gletscherbahn, in London, Reykjavik und Lissabon statt.