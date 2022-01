Russland lautet der nächste Gegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2022. Die Partie findet am heutigen Dienstag, 25.01.2022, statt. Allerdings gibt es für die DHB-Auswahl nichts mehr zu gewinnen, nach drei Niederlagen in der Hauptrunde ist das Team von Alfred Gislason ausgeschieden.

Handball-EM 2022 – Deutschland gegen Russland: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Russland findet am Dienstag, den 25.01.2022, statt. Ausgetragen wird die Partie in Bratislava in der Slowakei.

Handball-EM 2022: Wo werden die Deutschland-Spiele übertragen?

Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft der Männer in Ungarn und der Slowakei sind live im ZDF oder in der ARD zu sehen. Im Livestream in der ZDF-Mediathek können Handball-Fans zudem ausgewählte Top-Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen.

Deutschland gegen Russland: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV

Das erste Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl gegen Russland am Donnerstag wird live im ZDF zu sehen sein. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 17:45 Uhr auf Sendung.

Die Moderation übernimmt Yorck Polus, der von Experte Sören Christophersen unterstützt wird. Kommentator ist Christoph Hamm, an seiner Seite ZDF-Experte Markus Baur. Die Interviews vor Ort führt Christoph Hamm.

Deutschland – Russland im Livestream: So seht ihr das DHB-Spiel im Internet

Die Begegnung kann auch kostenlos in der ZDF-Mediathek im Livestream verfolgt werden. Außerdem überträgt der Online-Sportsender „sportdeutschland.tv“ die Partie der DHB-Auswahl. Allerdings sehen Sie das Spiel hier nur kostenpflichtig müssten 3,50 Euro für das Einzelspiel oder 12 Euro für den Turnierpass zahlen.

Handball EM 2022: Bundestrainer Gislason über das Ausscheiden

Nach der dritten Niederlage der Deutschen am Sonntag stand fest, dass es nicht für das Halbfinale reicht und die DHB-Auswahl ausgeschieden ist. Trotzdem überwiege bei Bundestrainer Alfred Gislason der Stolz auf die Mannschaft die Enttäuschung. Auf die Frage nach seinem Turnierfazit antwortet der Trainer:„Es ist ein unglaublich wertvolles Turnier gewesen. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs, sie treten wie eine Mannschaft auf. Auf lange Sicht ist das ein sehr, sehr tolles Turnier für uns. Viele unerfahrene Spieler haben sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt - auch wegen ihrer Fehler.“ Über das heutige Spiel gegen Russland sagt er, dass ein Erfolg zum Abschluss extrem wichtig sei. Gislason freue sich riesig über das Spiel und hoffe, dass sich die Mannschaft mit einem Sieg verabschieden kann.