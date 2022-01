DAZN zeigt mittlerweile mehr als 8000 Live-Übertragungen im Jahr. Vor allem bei Fußballfans ist der Streamingdienst hoch im Kurs. Dort laufen Bundesliga, Champions League und Spiele aus dem Ausland. Aber auch Darts und US-Sport werden übertragen. Nun sollen die Preise für ein Abonnement aber erheblich steigen. DAZN verkündet eine heftige Preiserhöhung.

Wie viel wird ein DAZN Abo künftig kosten?

Welche Abos werden teurer?

Wann kommt die Preiserhöhung?

DAZN Preiserhöhung: Was kostet ein Abo?

Schon im vergangenen Jahr 2021 hat der Streaminganbieter DAZN die Preise für ein Monatsabo erhöht. Auf 14,99 Euro. Für ein Jahresabonnement fallen dann 149,99 statt 119,99 Euro an. Und auch zuvor stieg der Preis jedes Jahr kontinuierlich. Im Jahr 2019 kletterte er von 9,99 Euro auf 11,99 Euro. Nun kündigt das Unternehmen aber einen Hammer an – zumindest für die Monatsabos: Eine Preissteigerung von 100 Prozent für Neukunden.

Neue Preise für DAZN Monats- und Jahresabos

DAZN hat es bestätigt: Wer als Neukunde oder wiederkehrender Abonnent ein Monatsabo haben möchte, muss künftig 29,99 Euro zahlen. Also das doppelte wie bisher. Nur so hat man als Abonnent ein monatliches Kündigungsrecht. Die Preissteigerung gilt für Neukunden und solche, die ihr gekündigtes Abonnement wieder aktivieren wollen. Für ein Jahresabo mit monatlichen Raten gibt es eine Vergünstigung. Der monatliche Preis sinkt auf 24,99 Euro. DAZN will seine Kunden wohl mit langen Laufzeiten an sich binden: Das insgesamt preiswerteste Angebot für die Kunden ist das Jahresabo. Die 274,99 Euro müssen vorab, auf einen Schlag bezahlt werden.

Die neuen Preise noch mal im Überblick:

Monatsabo (monatlich kündbar): 29,99 Euro/Monat

Jahresabo (mit monatlichen Raten): 24,99 Euro/Monat

Jahresabo (Voabzahlung): 274,99 Euro

DAZN Preise: Wann kommt die Preiserhöhung 2022?

Die Preiserhöhung soll schon sehr bald kommen – nämlich im Februar. Neukunden und Abonnenten, die ihr Monatsabo reaktivieren wollen, müssen sich darauf einstellen, ab dem 01.02.2022 auf den neuen Preis von 29,99 Euro einstellen, oder das Modell wechseln.

DAZN Preiserhöhung auch bei bestehendem Abo?

Vorerst gilt die Preissteigerung nur für Kunden, die ab dem 01. Februar 2022 ein Abonnement abschließen, oder eines reaktivieren. Aber aufgepasst: auch wer bereits ein Abo hat, muss wohl bald mit der Preiserhöhung rechnen. Der alte Preis gilt nämlich nur noch bis zum 31. Juli 2022. Das gilt auch für Kunden, die das Abo noch schnell im Januar abschließen wollen.