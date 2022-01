Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei läuft seit einer Woche und geht am heutigen, Donnerstag, 20.01.22, mit der Hauptrunde um die Qualifikation für die Halbfinals weiter. Deutschland – Hauptrunde eingezogen, hat allerdings ein Russland, Norwegen und Schweden. In der anderen Gruppe sind unter anderem die Handball-Schwergewichte Dänemark, Frankreich und Kroatien vertreten. Das Herz der Handball-Fans in Europa schlägt noch etwas höher: Diein Ungarn und der Slowakei läuft seit einer Woche und geht am heutigen, Donnerstag,, mit derum die Qualifikation für die Halbfinals weiter. Deutschland – alle Infos rund um das DHB-Team in diesem Artikel – ist als Gruppensieger souverän in dieeingezogen, hat allerdings ein massives Corona-Problem vor dem Hauptrunden-Auftakt gegen Titelverteidiger Spanien . Weitere Gegner in der Hauptrunden-Gruppe 2 des DHB-Teams sind. In der anderen Gruppe sind unter anderem die Handball-Schwergewichte Dänemark, Frankreich und Kroatien vertreten.

Ausgetragen werden die Spiele der Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei. Schafft es eine Mannschaft, Titelverteidiger Spanien vom Thron zu stoßen?

Handball-EM 2022 Übertragung: Welcher Sender zeigt die Spiele im TV?

Für alle Handball-Fans gibt es gute Nachrichten. Die ARD und das ZDF haben sich die Rechte für die Spiele der Deutschen Handball-Mannschaft gesichert. Die ARD zeigt die ersten beiden Vorrundenspiele der Deutschen Nationalmannschaft. Das ZDF überträgt das dritte Vorrundenspiel gegen Polen. In der Hauptrunde übertragen die Sender jeweils zwei Spiele, jedoch nur bei deutscher Beteiligung. Das Endspiel am 30. Januar zeigt das ZDF. Zudem überträgt Eurosport 18 Spiele der Handball-EM – auch ohne deutsche Beteiligung.

Handball-EM Übertragung – Die Hauptrunden-Spiele am 20.01.2022

Am Donnerstag, 20.01.2022, stehen weitere Spiele der Handball-EM 2022 auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partien:

Die Spiele um 15:30 Uhr

Die Spiele um 18 Uhr

Die Spiele um 20:30 Uhr

Handball-EM 2022 live: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Sowohl ARD als auch ZDF bieten einen kostenlosen Live-Stream der deutschen Spiele an. Sportdeutschland.tv bietet zudem einen kostenpflichtigen Live-Stream. Dort werden allerdings auch alle Spiele live und in voller Länge übertragen.

Handball-EM 2022: Die Hauptrunden-Gruppen in der Übersicht

Nach der Vorrunde, die in sechs Gruppen ausgetragen wurde, sind noch zwölf Mannschaften in zwei Hauptrunden-Gruppen vertreten, die um die vier Plätze in den beiden Halbfinals spielen. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der zwei Hauptrunden-Gruppen ziehen in die Semifinals ein.

Hauptrunden-Gruppe 1

Dänemark

Frankreich

Island

Niederlande

Kroatien

Montenegro

Hauptrundengruppe 2

Deutschland

Spanien

Russland

Norwegen

Schweden

Polen



Dylan Nahi (rechts) aus Frankreich wirft den Ball neben Milos Orbovic aus Serbien. Die Franzosen sind einer der Titelfavoriten bei der Handball EM 2022.

Handball EM 2022: Nächstes Deutschland-Spiel steht an

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist in die Hauptrunde eingezogen. Das nächste Spiel bestreitet Deutschland am Donnerstag, 20.01.2022, gegen Spanien.

Corona bei der Handball-EM: DHB-Rückzug vom Tisch – Spanien-Übertragung in der ARD sollte stehen

Trotz inzwischen zwölf coronabedingten Ausfällen will die deutsche Mannschaft zur Hauptrunde weiter antreten. Zwar beantragte der Verband, die Partie gegen Titelverteidiger Spanien am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) auf einen anderen Tag zu verlegen. Einen Rückzug aus dem Turnier wird es vorerst aber nicht geben. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung des Deutschen Handballbundes (DHB) mit Vertretern der Bundesliga.

"Wir haben intensiv mit den Spielern, Delegationsmitgliedern, den HBL- und EHF-Vertretern diskutiert. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu verbleiben. Wir haben größten Respekt vor allen Delegationsmitgliedern", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober in einer virtuellen Medienrunde am späten Abend.

Nach den neuen Coronafällen von Mittwoch werden die Rückraumspieler Lukas Stutzke und David Schmidt sowie Rechtsaußen Tobias Reichmann zum Team stoßen. "Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, wie wir das Turnier fortsetzen und zu Ende bringen können. Das ist unser klares Ziel, alles andere war nicht unser Thema", sagte DHB-Kapitän Johannes Golla: "Auch wenn wir alle auf Abstand unterwegs sind - so einen Zusammenhalt wie in den vergangenen Tagen habe ich selten erlebt."

DHB-Sportvorstand Axel Kromer sprach von einer "sehr komplexen" Entscheidung der Krisenkonferenz. Stutzke traf bereits am Mittwochabend im deutschen Teamquartier in Bratislava ein. Schmidt und Reichmann werden am Donnerstagvormittag in der slowakischen Hauptstadt erwartet - bei einem negativen PCR-Tests kann das Trio sofort eingesetzt werden.