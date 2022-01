Bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei steht in der Hauptrundengruppe I heute der letzte Spieltag an. Frankreich und Island kämpfen dort noch um den Einzug ins EM-Halbfinale. Dänemark hat den Sprung bereits geschafft. Für die Niederlande und Kroatien wird das Turnier dagegen nach der Hauptrunde vorbei sein. Beide Teams stehen sich im abschließenden Spiel heute Abend (26.01.2022, 18 Uhr) gegenüber.

Handball-EM 2022 – Niederlande gegen Kroatien Übertragung: Anpfiff, Uhrzeit, Spielort

Das EM-Spiel findet am Mittwoch, den 26.01.2022, um 18 Uhr statt. Ausgetragen wird die Partie in Budapest, der Hauptstadt Ungarns.

Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele der Handball-Europameisterschaft 2022 live im Internet. So auch die Partie Niederlande gegen Kroatien.

Sportdeutschland.tv bietet einen Livestream des Spiels Niederlande gegen Kroatien an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen.

3,50 Euro pro Spiel im Pay per View

12 Euro mit dem Handball EM 2022-Turnierpass

