Die Handball-EM 2022 geht in die entscheidende Phase. Drei Mannschaften sind bereits für das Halbfinale qualifizert. Frankreich und Island spielen noch um den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Für viele Fans stellen sich folgende Fragen:

Welche Mannschaften sind im Halbfinale der Handball-EM 2022 ?

der ? Wann finden die Halbfinal-Spiele statt?

statt? Wer gegen wen : Wie lauten die Paarungen ?

: Wie lauten die ? Alle Infos zum Halbfinale bei der Handball-EM 2022.

Handball-EM Halbfinale 2022: Diese Mannschaften sind dabei

Sicher im Halbfinale der Handball-EM 2022 stehen aktuell Weltmeister Dänemark, Titelverteidiger Spanien und Schweden.

Olympiasieger Frankreich befindet sich in Gruppe I auf Kurs in Richtung Halbfinale. Im abschließenden Hauptrunden-Spiel am Mittwoch gegen die Dänen reicht den Franzosen ein Remis, um den Halbfinal-Einzug perfekt zu machen. Island muss das letzte Hauptrunden-Spiel gegen Montenegro am Mittwoch gewinnen und auf einen Sieg Dänemarks gegen Frankreich hoffen.

Diese Mannschaften stehen bei der Handball-EM 2022 bereit sicher im Halbfinale:

Dänemark

Spanien

Schweden

Diese Mannschaften können noch in das Halbfinale einziehen:

Frankreich

Island (beide Hauptrunden-Gruppe I)

Handball-EM Halbfinale Termine, Ort und Paarungen: Alle Daten der Halbfinal-Spiele im Überblick

Vier Mannschaften spielen am Freitag, 28.1.2022, in den Halbfinalspielen in Budapest um den Einzug ins Finale.

Die Termine des Halbfinales bei der Handball-EM 2022 im Überblick:

Halbfinale 1 am 28. Januar 2022, 18 Uhr in Budapest

1. Platz Gruppe I gegen 2. Platz Gruppe II

Halbfinale 2 am 28. Januar 2022, 20:30 Uhr in Budapest