deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg trifft sich vom 17. bis 21. Mai 2023 die Elite des internationalen Reitsports. Das seit 1920 ausgetragene Deutsche Spring-Derby zählt zu den traditionellsten Veranstaltungen im Reitsport. Der Parcours gehört zu den anspruchsvollsten und schwersten seiner Art. Auch das Deutsche Dressur-Derby blickt auf eine lange Tradition zurück. Stattfinden wird das Turnier im Derbypark in Hamburg-Klein Flottbek. Im letzten Jahr sahen die Reitfans in Hamburg eine Überraschung: Beimintrifft sich vombisdie Elite des internationalen Reitsports. Das seit 1920 ausgetragene Deutsche Spring-Derby zählt zu den traditionellsten Veranstaltungen im. Der Parcours gehört zu den anspruchsvollsten und schwersten seiner Art. Auch das Deutsche Dressur-Derby blickt auf eine lange Tradition zurück. Stattfinden wird das Turnier im Derbypark in. Im letzten Jahr sahen die Reitfans in Hamburg eine Überraschung: Außenseiterin Cassandra Orschel konnte das Spring-Derby gewinnen. Wird es in diesem Jahr eine ähnliche Sensation geben?

Alle Infos zum Programm, zur Übertragung und den Ergebnissen des Hamburger Derbys bekommt ihr in diesem Artikel.

Hamburger Derby 2023: Programm und Zeitplan des Turniers

Das deutsche Spring- und Dressur-Derby 2023 beginnt am 17. Mai 2023. Der letzte Turniertag ist am Sonntag, den 21. Mai 2023. Ausgetragen werden alle Wettbewerbe im Derbypark in Hamburg-Klein Flottbek.

Das sind die Termine beim deutschen Spring- und Dressur-Derby 2023:

Nieberg gewinnt Großen Preis von Hamburg

Am gestrigen Samstag gewann der 29-Jährige Gerrit Nieberg aus Sendenhorst den Großen Preis von Hamburg. Der Deutsche war etwas mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Brite Ben Maher mit Dallas Vegas Batilly. Auf Rang Drei landete der Ire Michael Duffy mit seinem Pferd Che Fantastica. Insgesamt hatten zwölf Paare das Stechen erreicht. Vier Reiter blieben auch im entscheidenden Durchgang ohne Strafpunkte.

Am heutigen Sonntag steigt der Höhepunkt des Hamburger Derbys mit dem Springen ab 14 Uhr.

Wer überträgt das Spring- und Dressur-Derby live im TV und Stream?

live im Free-TV zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender NDR und ARD übertragen live aus Hamburg. Einen kostenlosen Live-Stream wird es leider nicht für diese Veranstaltung geben. Gestreamt werden kann das Event allerdings vollumfänglich mit allen Prüfungen auf der kostenpflichtigen Plattform Für alle Reitsport-Fans, die nicht in den Derby-Park kommen können, gibt es erfreuliche Nachrichten: Das älteste Reitturnier in Deutschland wird teilweisezu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Senderundübertragen live aus Hamburg. Einen kostenlosenwird es leider nicht für diese Veranstaltung geben. Gestreamt werden kann das Event allerdings vollumfänglich mit allen Prüfungen auf der kostenpflichtigen Plattform ClipMyHorse.tv

An folgenden Tagen und Uhrzeiten wird das deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg live im Fernsehen übertragen:

Donnerstag, 18. Mai

Von 14.45 Uhr bis 16.30 Uhr: Sportclub Live Reiten, NDR: Championat von Hamburg

Freitag, 19. Mai

Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr: Sportclub Live Reiten, NDR: Zweite Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby im Preis der Deutschen Kreditbank AG

Samstag, 20. Mai

Von 16.00 Uhr bis 17.35 Uhr, Sportclub Live Reiten, NDR: Longines Grand Prix of Hamburg

Sonntag, 21. Mai

13.30 Uhr bis 16.00 Uhr: Sportclub Live Reiten, NDR: Deutsches Spring-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE

Sportclub Live Reiten, NDR: Deutsches Spring-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr, Sportclub Live Reiten, ARD: Deutsches Spring-Derby präsentiert von IDEE KAFFEE

Tickets für das Hamburger Derby: Tageskasse und Preise

Da der Ticket-Vorverkauf für das Derby 2023 beendet ist, gibt es nur noch direkt am Derby-Park Karten am Eingang Jürgensallee.

Während der Veranstaltung ist die Tageskasse geöffnet. Die Preise für Stehplätze variieren dabei von Tag zu Tag. Am Mittwoch kostet das Stehplatz-Ticket 12 Euro, am Donnerstag 33 Euro, am Freitag 24 Euro, am Samstag 35 Euro und am Sonntag auch 35 Euro. Eine Dauerkarte im Stehbereich für alle Tage kostet 94 Euro. Für diejenigen, die etwas tiefer in die Taschen greifen wollen, gibt es Tribünenplätze und Logenplätze in höheren Preiskategorien.

Hamburger Derby: Wegfall der Global Champions Tour