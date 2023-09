Vor kurzem hat sie erfahren, dass ihre für tot geglaubte Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi) doch noch lebt. Wie sie den Flugzeugabsturz überlebte, erfahrt ihr hier. Endlich kann sie ihr verschollenes Kind wieder in die Arme schließen.

Die Physiotherapeutin kann ihr Familienglück nur kurz genießen. Yvonne erfährt, dass ihr Mann Jo Gerner (Wolfgang Bahro) Laura einst absichtlich für tot erklären ließ. Er konnte nicht mit ansehen, wie seine Frau unter Lauras Verschwinden gelitten hat. „Jeden weiteren Tag, an dem Laura nicht gefunden wurde, ging es dir schlechter., betont Gerner. Yvonne kann es nicht fassen und hinterfragt ihren Mann:

Völlig enttäuscht verlässt sie das Penthouse und macht sich auf den Weg zur Arbeit. In der Tiefgarage des Krankenhauses trifft sie plötzlich auf Zoe (Lara Dandelion Seibert). Sie ist diejenige, die ihre Tochter Laura umbringen wollte und sich derzeit in Polizeigewahrsam befindet. Die Auftragskillerin hat einen Justizvollzugsbeamten niedergeschlagen und dessen Pistole eingesteckt. Durch Zufall trifft sie kurz darauf auf Yvonne.

Wie geht es weiter? RTL hat bereits im Vorfeld Details zur nächsten Folge verraten.Während Lilly (Iris Mareike Steen) gerade noch der Geiselnahme entkommen kann, rast Gerner in Angst um Yvonne zum Krankenhaus, wo sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.“Zoe ist zu allem fähig und hat sicherlich großes Interesse daran, sich an Laura zu rächen. GZSZ-Fans dürfen sich auf eine spannende Woche freuen. Die neueste Episode ist am 13. September ab 19:40 Uhr auf RTL+ abrufbar.