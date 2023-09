Wie böse Jo Gerner (Wolfgang Bahro) sein kann, konnten GZSZ-Fans in den vergangenen Wochen beobachten. Der skrupellose Anwalt hat Lauras Tod vorgetäuscht. Jetzt fällt ihm diese dreiste Lüge auf die Füße.

Gerner hat Laura für tot erklären lassen

Ein Rückblick: Die Vermutung, Laura (Chryssanthi Kavazi) sei mit dem Flugzeug über dem Mittelmeer abgestürzt, ließ ihrer Mutter Yvonne (Gisa Zach) keine Ruhe. Jo Gerner konnte nicht mitansehen, wie sehr seine Frau unter der Situation gelitten hat. Um sie zu beruhigen, sorgte er dafür, dass Laura für tot erklärt wird – obwohl man ihre Leiche nie gefunden hatte. „Es muss offiziell so aussehen, als sei die Leiche einer bestimmten Passagierin gefunden worden. Sie heißt Laura Lehmann“, gab Gerner damals einem griechischen Pathologen in Auftrag. Laura wurde in Berlin offiziell beigesetzt.

Laura erfährt von Gerners Plan

Laura steht plötzlich vor Yvonnes Haustür. Ihre für tot geglaubte Tochter lebt! Einige Wochen später überschlagen sich die Ereignisse: Gerner muss seinen perfiden Plan ändern. Er kontaktiert den Pathologen und besticht ihn: „Sorgen Sie nur dafür, dass ich mit der Sache nicht in Verbindung gebracht werde." Das Problem: Gerner vergisst zu zahlen. Der Grieche beschwert sich und fragt per SMS: „Wo bleibt mein Geld?" Ausgerechnet Laura liest die brisante Nachricht mit. Sie steht unter Schock, dass ihr Stiefvater sie für tot erklären ließ.

Yvonne bekommt Hinweis von Zoe

Geht sie zu Yvonne und erzählt ihr von Gerners dunklem Geheimnis? Nein! Laura versteht langsam, dass der Anwalt im Sinne ihrer Mutter gehandelt hat. Yvonne ist glücklich darüber, wie sehr sie von Gerner in dieser schweren Zeit unterstützt hat. Doch dunkle Wolken ziehen über diesem vermeintlichen Familienglück auf. Yvonnes heile Welt fällt plötzlich wie ein Kartenhaus in sich zusammen, als sie im Krankenhaus auf Zoe (Lara Dandelion Seibert) trifft. Die Auftragskillerin gibt ihr den entscheidenden Hinweis, dass Jo Gerner Laura für tot erklären ließ.

Verliert Gerner seine Yvonne für immer?