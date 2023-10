Tobias (Jan Kittmann) befindet sich derzeit auf Geschäftsreise in Finnland. Seine Frau Katrin (Ulrike Frank) ist alleine zu Hause. Plötzlich bekommt sie unerwarteten Besuch von einer ihr unbekannten Frau? Wer ist sie? Und was hat sie mit Tobias‘ Vergangenheit zu tun?

Tobias‘ Nichte: Was will Alicia in Berlin?

Die Frau heißt Alicia und ist die Nichte von Tobias. Sie ist blond, hübsch und möchte sich ein neues Leben in der Hauptstadt aufbauen. „Sie und ihr Freund planen einen Neuanfang in Berlin. Doch nicht alles läuft nach Plan“, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Katrin hat mit diesem überraschenden Besuch nicht gerechnet. Wie reagiert sie auf Alicia?

Alicia (Josefin Bressel) lernt die gute Seite von Katrin (Ulrike Frank) kennen.

© Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Neu bei GZSZ: Wer ist Josefin Bressel?

Josefin Bressel verkörpert in der Soap die Rolle Alicia. „Meine ersten Drehtage waren sehr aufregend, intensiv und gleichzeitig mit großer Vorfreude verbunden. Meine Spielpartner sowie das ganze Team haben mich sehr lieb in Empfang genommen und mich dadurch sehr unterstützt“, schwärmt die Schauspielerin. „Meine ersten Drehtage waren sehr aufregend, intensiv und gleichzeitig mit großer Vorfreude verbunden. Meine Spielpartner sowie das ganze Team haben mich sehr lieb in Empfang genommen und mich dadurch sehr unterstützt“, schwärmt die Schauspielerin. Womit Josefin Bressel ihr Geld vor ihrer Zeit bei GZSZ verdient hat, erfahrt ihr hier! Das Debüt von Alicia könnt ihr am 16. Oktober ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufen.

*RTL+ könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen. Dieser Beitrag enthält einen Affiliate-Link. Solltet ihr über den Link einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht.