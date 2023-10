Das kommt überraschend! Rosa Lehmann kehrt in den GZSZ-Kiez zurück. Nach drei Jahren Pause wird sie wieder in der RTL-Soap zu sehen sein.

Ein Rückblick: Rosa Lehmann, gespielt von Joana Schümer, ist die Geschäftsführerin der mächtigen Hamburger „Lehmann Bank“. Vor einigen Jahren investierte sie in Katrin Flemmings Firma „KFI International“ (heute „W&L“). Vor drei Jahren musste Rosa Berlin verlassen. Der Grund: Sie konnte es nicht verkraften, dass ihr Sohn Felix (Thaddäus Meilinger) sie entführte. Rosa brach den Kontakt zu ihrem Sohn ab.

© Foto: RTL / Per Czapala

Joana Schümer verkörpert bei GZSZ die Rolle Rosa Lehmann. © Foto: RTL / Per Czapala

Nun kehrt die Bänkerin wieder in den Kiez zurück und sorgt erneut für Furore.und findet durch Zufall einen Artikel über Rosa Lehmanns einstiger Investition.Carlos erfährt von Rosas Besuch und schmiedet einen skrupellosen Plan, um Katrin zu stürzen und mehr Macht bei „W&L“ zu bekommen. Was hat er vor? Und wie kann ihm Rosa helfen? Die Folge ist am 16. Oktober ab 19:40 Uhr auf RTL+ * abrufbar.